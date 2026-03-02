«Ακυρώνονται» διά νόμου ποινές δικαστηρίων για να αδειάσουν οι φυλακές από ανεπιθύμητους αλλοδαπούς

Την άμεση απομάκρυνση από την Ελλάδα αλλοδαπών που εκτίουν ποινές φυλάκισης (και όχι κάθειρξης) προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που ψηφίστηκε πρόσφατα (κατά πλειοψηφία) από την Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως σημειώνει σχετικό ρεπορτάζ της Ελευθερίας (Βαγγέλης Κακάρας), το νομοσχέδιο, με τίτλο «Προώθηση Πολιτικών Νόμιμης Μετανάστευσης», έχει ως στόχο -σύμφωνα με το Υπ. Μετανάστευσης- «τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου νόμιμης μετανάστευσης, που θα αποτελέσει ανάχωμα στην παράνομη μετανάστευση και το οποίο ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας όσο και στις απαιτήσεις της κοινωνικής συνοχής και της δημόσιας ασφάλειας», ωστόσο στο άρθρο 59 του νέου νόμου προβλέπεται η άμεση αποφυλάκιση «από την πίσω πόρτα» αλλοδαπών κρατουμένων, με απώτερο σκοπό την επιστροφή τους στη χώρα τους.

Ο νόμος 5275 (ΦΕΚ Α 17/06.02.2026) αφορά στην «προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης, ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2024/1233 σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών, ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-μέλος, τροποποιήσεις του Κώδικα Μετανάστευσης και άλλες διατάξεις», με βασικό στόχο των νέων ρυθμίσεων να αποτελεί «η προώθηση μιας σύγχρονης πολιτικής νόμιμης μετανάστευσης που μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει τις διαδικασίες και καλύπτει πραγματικές ανάγκες της οικονομίας, με αυστηρή στάση απέναντι στην παρανομία».

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, με τον νόμο αυτόν «ακυρώνονται» καταδικαστικές αποφάσεις Δικαστηρίων που δε θα εφαρμοστούν, καθώς αλλοδαποί κρατούμενοι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί με ποινές φυλάκισης για πλημμελήματα, έχοντας εκτίσει ακόμη και… μία ημέρα φυλάκισης, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, τότε θα προωθηθούν στη χώρα τους.

Η αυστηροποίηση των ποινών, με προηγούμενα νομοσχέδια, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των κρατουμένων, με αποτέλεσμα τη διόγκωση του προβλήματος του κορεσμού. Το Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, όπως άλλωστε και οι άλλες φυλακές της χώρας, αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα κορεσμού, αφού για τις περίπου 550 θέσεις κρατουμένων, φιλοξενεί σήμερα περισσότερους από 800 τροφίμους. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης εκτιμάται ότι, πέραν των άλλων Διατάξεων, «στοχεύει» και στην αποσυμφόρηση των φυλακών και στο πλαίσιο αυτό -σύμφωνα με πληροφορίες της «ΕτΔ»- περισσότεροι από 50 κρατούμενοι των Φυλακών Λάρισας υπάγονται στις προβλέψεις του άρθρου 59 του ν. 5275/26 και για τον κατάλογο αυτόν θα ενημερωθεί ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι πληρούν τις δύο βασικές προϋποθέσεις του νόμου, αφενός γιατί είναι αλλοδαποί και αφετέρου γιατί έχουν καταδικαστεί για πλημμελήματα. Μένει, ωστόσο, να απαντηθεί στην πράξη εάν θα επιστραφούν κιόλας στη χώρα τους.

Αναλυτικότερα, στο άρθρο 59 («απόλυση αλλοδαπών κρατουμένων που εκτίουν ποινή φυλάκισης, υπό τον όρο της επιστροφής τους») προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι «αλλοδαποί κρατούμενοι, οι οποίοι εκτίουν ποινή φυλάκισης σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, απολύονται υπό τον όρο της ανάκλησης, με διάταξη του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής τους, υπό τον όρο της απομάκρυνσής τους από την ελληνική επικράτεια, σε εκτέλεση απόφασης επιστροφής και καταχώρισής τους στον κατάλογο των ανεπιθύμητων αλλοδαπών».

Στο πλαίσιο αυτό, «οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων των Σωφρονιστικών Καταστημάτων ενημερώνουν εγγράφως και αμελλητί τον αρμόδιο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, αναφορικά με τους αλλοδαπούς κρατούμενους που εκτίουν ποινή φυλάκισης στο Σωφρονιστικό Κατάστημα που προΐστανται. Ο αρμόδιος εισαγγελέας Πλημμελειοδικών παραγγέλλει στην αρμόδια αστυνομική αρχή τη διερεύνηση του εφικτού της επιστροφής τους και την προετοιμασία για την υλοποίησή της.

Αν βεβαιωθεί εγγράφως από την αρμόδια αστυνομική αρχή το εφικτό της επιστροφής του αλλοδαπού κρατουμένου, εκδίδονται άμεσα:

α) Διάταξη από τον αρμόδιο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, με την οποία διατάσσονται η απόλυση του κρατουμένου από το Σωφρονιστικό Κατάστημα, για την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής του και η σύλληψή του, σε περίπτωση εντοπισμού του στην ελληνική επικράτεια, μετά την απομάκρυνσή του από αυτήν και στη συνέχεια, β) απόφαση επιστροφής του».

Διευκρινίζεται στο ίδιο άρθρο πως «μετά από την απόλυση από το Σωφρονιστικό Κατάστημα και μέχρι την απομάκρυνσή του από την ελληνική επικράτεια, ο αλλοδαπός κρατούμενος τίθεται υπό διοικητική κράτηση σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης». Ενώ «αν δεν ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του αλλοδαπού από την ελληνική επικράτεια, για οποιονδήποτε λόγο, εντός των νόμιμων προθεσμιών ή καταστεί μεταγενέστερα αδύνατη, η ισχύς της διάταξης απόλυσης παύει αυτοδικαίως και ο αλλοδαπός κρατείται εκ νέου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, κατόπιν σχετικής παραγγελίας του αρμόδιου εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, για την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του».

Σημειώνεται πως στο ίδιο άρθρο υπάρχει πρόβλεψη για αντιρρήσεις του αλλοδαπού κρατουμένου, όπως και για την περίπτωση επανεισόδου του αλλοδαπού στην ελληνική επικράτεια.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κακάρα, Ελευθερία)