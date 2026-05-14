Ακυρώνονται μετά τις απάτες τα προγράμματα για βιολογική Κτηνοτροφία και Μελισσοκομία

Την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη βιολογική μελισσοκομία ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών και ψευδών δηλώσεων στις αιτήσεις παραγωγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, ένας στους τρεις αιτούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις ένταξης, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε μόλις ενημερώθηκε ότι επίκειται έλεγχος.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η αύξηση των δηλώσεων στη βιολογική κτηνοτροφία, με τα βιολογικά πρόβατα να εμφανίζονται από 1,7 εκατ. το 2021 σε 5,2 εκατ. το 2024, δηλαδή σχεδόν τα μισά της χώρας. Αντίστοιχη «έκρηξη» καταγράφηκε και στις δηλώσεις για βιολογική μελισσοκομία.

Τα δύο προγράμματα, συνολικού ύψους 134 εκατ. ευρώ, είχαν προκηρυχθεί το 2024 αλλά «πάγωσαν» το 2025 όταν εντοπίστηκαν ύποπτες αιτήσεις. Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι δεν θα επανεκκινήσουν για τουλάχιστον δύο χρόνια, ενώ προανήγγειλε αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο, ενίσχυση των ελέγχων και αλλαγές στο σύστημα πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων.

