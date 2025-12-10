Αλκοτέστ και ποινές μείωσαν τα θανατηφόρα τροχαία

Σπάνια το καθημερινό δελτίο των τροχαίων δεν περιλαμβάνει την αναφορά ενός ή ακόμη και περισσότερων νεκρών στην ελληνική άσφαλτο, σημειώνει η Δέσποινα Κόντη στο ρεπορτάζ της Καθημερινής. Τα στοιχεία άλλωστε είναι συντριπτικά. Περισσότεροι από 650 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στους ελληνικούς δρόμους. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που καταγράφουν τις χειρότερες επιδόσεις στους νεκρούς από τροχαία δυστυχήματα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο, ενώ ειδικοί έχουν κατά καιρούς χτυπήσει το «καμπανάκι» για τις βασικές αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων. Τους «πέντε δολοφόνους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν: την ταχύτητα, το κινητό, το αλκοόλ, αλλά και τη μη χρήση ζώνης και κράνους.

Ωστόσο, τελευταία οι ειδικοί εμφανίζονται λίγο πιο αισιόδοξοι, καθώς διαπιστώνουν ότι η ενίσχυση της αστυνόμευσης αλλά και η πυκνότητα των ελέγχων αποδίδουν. «Παρατηρούμε τελευταία πως αρκετοί φοβούνται να βγουν, να πιουν και να πάρουν το αμάξι. Επίσης, η κακή συνήθεια της διαγραφής των προστίμων έχει αρχίσει να περιορίζεται σημαντικά», αναφέρουν μιλώντας στην εφημερίδα.

Βάσει στοιχείων της αστυνομίας, το 10μηνο της τρέχουσας χρονιάς (Ιανουάριος – Οκτώβριος), οι νεκροί ανήλθαν στους 462 από 566 πέρυσι, οι βαριά τραυματίες σε 456 από 485 το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ μειώθηκαν και οι ελαφρά τραυματίες από 11.031 το 10μηνο του 2024 σε 10.728 φέτος. Σε ό,τι αφορά το σύνολο των ατυχημάτων, το δεκάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 9.240 από 9.477 το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ τα θανατηφόρα δυστυχήματα μειώθηκαν από 532 το 10μηνο του 2024 σε 433.

«Η μείωση των θυμάτων είναι σημαντική. Αυτή οφείλεται στην εντατικοποίηση της αστυνόμευσης ήδη από τις αρχές της χρονιάς για παραβάσεις που αφορούν το κράνος αλλά και το αλκοόλ», αναφέρει ο Γιώργος Γιαννής, καθηγητής ΕΜΠ, διευθυντής στον τομέα μεταφορών και συγκοινωνιακής υποδομής, εξηγώντας ότι όσο δεν έβγαινε η Τροχαία στους δρόμους, τόσο οι Ελληνες οδηγούσαν με λιγότερη προσοχή και υπευθυνότητα. «Βλέπουμε ότι η χρήση κράνους από 79% τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί στο 90%. Αυτό έχει φέρει αποτέλεσμα». Σύμφωνα με στοιχεία από την αστυνομία που έχει στη διάθεσή της η «Κ», το 10μηνο του 2025 διενεργήθηκαν 1.232.115 έλεγχοι μέθης, ενώ οι παραβάσεις αλκοομέτρησης ανήλθαν σε 26.174, από 26.874 το δεκάμηνο του 2024. «Η Τροχαία της Αθήνας που ελέγχει το κέντρο δυσκολεύεται πλέον να βρει παραβάτες. Στα κράνη έχει διαπιστώσει σχεδόν πλήρη συμμόρφωση, ειδικά στο λεκανοπέδιο»,αναφέρουν πηγές από την Αστυνομία, ενώ ικανοποιητική σημειώνουν πως είναι η εικόνα και στην επαρχία.

Σημαντική συμμόρφωση των πολιτών στη χρήση κράνους παρατηρείται ιδιαίτερα στην Αττική, όπως επισημαίνει ο Θανάσης Τσιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Τη συμπεριφορά όμως των οδηγών φαίνεται ότι επηρέασε, σύμφωνα με τους ειδικούς, και η αυστηροποίηση των ποινών του νέου ΚΟΚ, που ψηφίστηκε τον Ιούνιο και τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2025.

