Αλλάζει η ταξιθεσία στη δίκη των Τεμπών – Αυτή θα είναι η νέα χωροταξία στην αίθουσα

Αλλάζουν τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την χωροταξία της ακροαματικής διαδικασίας στη δίκη του δυστυχήματος των Τεμπών, μετά το φιάσκο της πρώτης ημέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr τη σχετική ταξιθεσία αναλαμβάνει η αστυνομία σε συνεργασία με την ηγεσία της Δικαιοσύνης.

Το βέβαιο είναι ότι θα υπάρξει αυστηρός έλεγχος στο ποιος θα εισέλθει στην αίθουσα. Με βάση τον νέο σχεδιασμό, πρώτα θα εισέλθουν οι παράγοντες της δίκης – κατηγορούμενοι και δικηγόροι. Την ταξιθεσία θα αναλάβουν αστυνομικοί υπάλληλοι. Στη συνέχεια, όσες θέσεις παραμείνουν κενές στην κύρια αίθουσα, θα καλυφθούν από αριθμό συγγενών.

Οι υπόλοιποι συγγενείς θα μεταφερθούν σε άλλη αίθουσα, όπου θα μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία μέσα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Για τους δημοσιογράφους έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος, στον οποίο μπορούν να φιλοξενηθούν έως 50 εκπρόσωποι του Τύπου.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη διεκόπη στις 23 Μαρτίου και θα συνεχιστεί την Τετάρτη 1η Απριλίου.

