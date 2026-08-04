Αλμα στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων τον Ιούνιο – Ανέβασε ταχύτητα η αγορά και στη Θεσσαλία

Η ελληνική αγορά καινούργιου αυτοκινήτου ανέβασε ταχύτητα τον Ιούνιο, με το πρώτο εξάμηνο να κλείνει με 83.969 ταξινομήσεις επιβατικών και αύξηση 7,4%.

Ο Ιούνιος ήταν ο μήνας που άλλαξε συνολικά την εικόνα της αγοράς. Οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών έφτασαν τις 18.672, από 14.647 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 27,5%.

Πρόκειται για την υψηλότερη μηνιαία επίδοση του 2026 έως τώρα, η οποία ανέβασε την αύξηση του εξαμήνου στο 7,4%, από μόλις 2,8% στο τέλος Μαΐου

Aνάλογη εικόνα καταγράφεται και στη Θεσσαλία με αισθητή αύξηση στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων καθώς ανήλθαν σε 456 έναντι 359 τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Στην επίδοση του περασμένου μήνα η Peugeot ξεχώρισε ταξινομώντας 81 αυτοκίνητα (17,8%), ακολουθώντας αμέσως μετά η Τoyota με 61 ταξινομήσεις (13,4%) και οι Suzuki με 43 ταξινομήσεις (9,4%), Renault με 43 ταξινομήσεις (9,4%).

Τάσος Πλέντζας- kosmoslarissa.gr