Αλμυρός: Άρπαξε φωτιά εν κινήσει το αυτοκίνητο της προέδρου του ΣΙΚΑΕΛ Δήμητρας Μπαράτση

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αυτοκίνητο που κινούνταν πλησίον του χώρου που γίνεται το παζάρι του Αλμυρού.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από το ΠΚ Δρυμώνα με ένα όχημα για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ συνέβαλε και η αστυνομία για τη διερεύνηση των συνθηκών και την διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Οδηγός και επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν έγκαιρα από το όχημα που καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το αυτοκίνητο ανήκε στην οικογένεια της προέδρου του ΣΙΚΑΕΛ Δήμητρας Μπαράτση.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από e-almyros.gr)