Ανακούφιση για τους πλημμυροπαθείς της Γιάννουλης – Εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις για πρόσβαση στα κρατικά κονδύλια

Όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη της ΔΥΠΑ, η νέα προσέγγισή της δεν περιορίζεται μόνο στην επίλυση εκκρεμοτήτων δεκαετιών. Αποτυπώνεται και στην άμεση αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών προβλημάτων, όπως στην περίπτωση των πλημμυροπαθών του οικισμού «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ΛΑΡΙΣΑ VIII)».

Οι δικαιούχοι, των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία Daniel, αδυνατούσαν να λάβουν τη στεγαστική συνδρομή που δικαιούνταν, επειδή δεν μπορούσαν να δηλώσουν τα ακίνητα στο Ε9, καθώς διέθεταν μόνο προσωρινά παραχωρητήρια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ με νομοθετική παρέμβαση και άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ εκδόθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι απαιτούμενες βεβαιώσεις, επιτρέποντας στους πληγέντες να ξεπεράσουν το γραφειοκρατικό εμπόδιο και να αποκτήσουν πρόσβαση στα κρατικά κονδύλια για την αποκατάσταση των κατοικιών τους.