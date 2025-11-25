Ανάσα για τη Θεσσαλία το “Εξοικονομώ 2025” – Επιδοτήσεις έως και 100%

Στην έγκριση και ανάρτηση των αρχικών πινάκων του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» που αφορούν περισσότερους από 33.000 πολίτες απ’ όλη την Ελλάδα (το 1/3 αφορά σε αιτήσεις νοικοκυριών από τη Θεσσαλία), προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε περίπου 720 εκατ. ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ).

Στη Θεσσαλία εγκρίθηκε το σύνολο των αιτήσεων που κατατέθηκε από τα νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους, με την περιοχή να είναι ιδιαίτερα ευνοημένη, καθώς οι επιδοτήσεις που θα λάβουν οι δικαιούχοι κυμαίνονται από 80% έως 100%.

Δίνεται υψηλή επιδότηση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξάρτητα από το αν κάποιος είχε δηλωθεί ως πλημμυροπαθής ή όχι.

Από την τρέχουσα εβδομάδα οι δικαιούχοι θα μπορούν να προχωρήσουν στην επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος και θα ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής των προκαταβολών.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης, μέσω αυξημένων προϋπολογισμών, απλοποιημένων διαδικασιών και παρατάσεων:

– Στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης & Θερμοσίφωνα» εγκρίθηκαν πάνω από 100.000 αιτήσεις, με προϋπολογισμό περίπου 350 εκατ. ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ).

– Στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω για Νέους» προχώρησαν 2.679 αιτήσεις, με προϋπολογισμό περίπου 37 εκατ. ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ).

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr