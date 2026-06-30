«Ανάσα» δροσιάς και πρασίνου στην παρόχθια ζώνη του Πηνειού – Σε εξέλιξη οι εργασίες για το περιπατητικό – ποδηλατικό μονοπάτι

«Ανάσα» δροσιάς και πρασίνου, περίπου 2,5 χλμ, δημιουργείται στην καρδιά της Λάρισας, στον Πηνειό, με τις εργασίες για την ολοκλήρωσή του να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται για ένα πολυλειτουργικό μονοπάτι, μια περιπατητική και ποδηλατική διαδρομή, που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου για την ανάπλαση της παρόχθιας ζώνης του Πηνειού.

Στα περίπου 2,5 χλμ της παραπήνειας διαδρομής, έχουν γίνει ήπιες και φιλικές προς τους χρήστες και το φυσικό περιβάλλον παρεμβάσεις, στο τμήμα από το ύψος των αθλητικών εγκαταστάσεων στη συνοικία των Αμπελοκήπων μέχρι τον κυκλικό κόμβο της Νέας Σμύρνης. Παράλληλα, ανάλογες ήπιες παρεμβάσεις έχουν γίνει σε επιλεγμένα σημεία – πλατώματα, στο υπόλοιπο τμήμα της παραποτάμιας διαδρομής μέχρι τον κόμβο της ΔΕΥΑΛ.

Περιήγηση στην καρδιά της Λάρισας

Βασικό στοιχείο της ανάπλασης είναι η δημιουργία ενός άξονα κίνησης -ενός μονοπατιού, δηλαδή, που εξυπηρετεί τη μετακίνηση πεζή ή με ποδήλατο, κατά μήκος του οποίου έχουν διαμορφωθεί μικροί χώροι στάσης και ξεκούρασης, καθώς και πλατωμάτων, για τον εμπλουτισμό της περιήγησης και για την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Η πρόσβαση στα σημεία αυτά μπορεί να γίνει είτε από τις ήδη υπάρχουσες προσβάσεις από το επίπεδο της πόλης, είτε ακολουθώντας την παραποτάμια διαδρομή από το τμήμα της εσωτερικής κοίτης, το οποίο είναι ήδη διαμορφωμένο.

700 νέα δέντρα στην κοίτη του Πηνειού

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο έχει συνοδευτεί και από μια τεράστια παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής για τη φύτευση περίπου 700 δέντρων, στο παρόχθιο σύστημα του Πηνειού εντός της πόλης, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων ακολουθεί την περιπατητική και ποδηλατική διαδρομή που έχει δημιουργηθεί.

Το έργο «Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Πηνειού Ποταμού κατά μήκος της εσωτερικής κοίτης της πόλης» χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών και ιδίους πόρους του Δήμου Λαρισαίων, ενώ ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 2,4 εκατ. ευρώ.