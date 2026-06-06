“Ανάσα” 2,2 εκατ. ευρώ στη Λάρισα για αποκαταστάσεις από ζημιές – Οι Δήμοι που ενισχύονται

Κονδύλια συνολικού ύψους 2.200.000 ευρώ κατευθύνονται σε τρεις Δήμους του νομού Λάρισας, στο πλαίσιο της απόφασης που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030, το οποίο συνολικά μοιράζει 45.452.000 ευρώ σε ΟΤΑ Α’ βαθμού σε ολόκληρη την επικράτεια.

Σκοπός της απόφασης είναι η άμεση χρηματοδότηση έργων για την αποκατάσταση κατεστραμμένων δικτύων ύδρευσης, οδικών υποδομών, καθαρισμών αλλά και για την αντιμετώπιση επικίνδυνων κατολισθητικών φαινομένων που έχουν προκληθεί από ακραία καιρικά φαινόμενα το προηγούμενο διάστημα.

Στη λίστα των δικαιούχων περιλαμβάνονται τρεις δήμοι στο νομό Λάρισας:

Δήμος Αγιάς: 1.500.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές, καθώς και για εργασίες καθαρισμού.

Δήμος Φαρσάλων: 500.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο οδοποιίας.

Δήμος Τεμπών: 200.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές, καθώς και για την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr