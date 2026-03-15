Ανέβηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ – Μειωμένος κατά 50% σε 262 χωριά και οικισμούς στην Π.Ε. Λάρισας

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών ENΦΙΑ 2026 στην ψηφιακή πύλη myAADE, με εκατομμύρια φορολογούμενους να μπορούν πλέον να δουν το ποσό του φόρου που τους αναλογεί. Συνολικά εκδόθηκαν 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ από την εκκαθάριση προέκυψε βεβαίωση οφειλής για 6.171.359 φορολογουμένους, με το συνολικό ποσό να διαμορφώνεται στα 2.297.019.848,39 ευρώ.

Ταυτόχρονα, χορηγήθηκε έκπτωση ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης κατοικιών σε 428.147 δικαιούχους για 609.219 δικαιώματα, συνολικού ποσού 26.096.715,41 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο εκκαθαριστικό τους μέσω της:

Ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ. Εφαρμογής για κινητές συσκευές myAADEapp, στην ενότητα myWallet, με απευθείας λήψη του εκκαθαριστικού για το 2026 μέσα από την εφαρμογή

Προθεσμίες και τρόποι πληρωμής

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης την 31η/3/2026.

Η πληρωμή πραγματοποιείται:

με IRIS ή κάρτα μέσω:

Της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών, με χρήση κωδικών TAXISnet,

Του myAADEapp, στην επιλογή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές, Επιστροφές) > Οφειλές, Πληρωμές > Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών.

με Web banking, με χρήση της Ταυτότητας Οφειλής που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.



Μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς

Αυτόματα χορηγήθηκε μείωση στον ΕΝΦΙΑ, ύψους 50%, για κύριες κατοικίες μικρών οικισμών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας (Ν. 5219/2025) και την απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1063/2026.

Η μείωση αφορά 583.724 δικαιώματα επί κύριας κατοικίας φυσικών προσώπων σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 και 1.700 κατοίκους.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ωφελούνται 262 χωριά και οικισμοί στους 7 δήμους.

Οι περισσότεροι οικισμοί βρίσκονται στους δήμους Ελασσόνας και Φαρσάλων.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από newmoney.gr)