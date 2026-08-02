Αναβαθμίζεται το Αισθητικό Άλσος: Πράσινη υποδομή ζωής 70 στρεμμάτων δίνει υπεραξία στη Λάρισα

Νέα πνοή αποκτά το Αισθητικό Άλσος της Λάρισας καθώς έλαβε το «πράσινο φως» από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η χρηματοδότηση του έργου του Δήμου Λαρισαίων για την ανάπλαση του εξαιρετικά σημαντικού αυτού πράσινου πνεύμονα, στη βόρεια πλευρά της πόλης.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Αισθητικού Άλσους, σε μια συνολική έκταση περίπου 70 στρεμμάτων δημιουργούνται νέοι χώροι πολλαπλών δραστηριοτήτων -άθλησης και ευεξίας, χαλάρωσης και αναψυχής, διασκέδασης και κοινωνικοποίησης που απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις όλων των ηλικιών.

Γήπεδα, όργανα εκγύμνασης, τραπέζια δραστηριοτήτων, συστάδες αστικού εξοπλισμού με καθιστικά, σκιερές διαδρομές, αλλά και πάρκο σκύλων συνθέτουν ένα σύνολο χώρων που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες για μια κοντινή «απόδραση», από τον αστικό ιστό. Το έργο στοχεύει τόσο στην αισθητική, όσο και στη λειτουργική αναβάθμιση ενός χώρου που εδώ και δεκαετίες λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη Λάρισα.

Υποδομές ζωής και υπεραξία για την πόλη

«Πριν από λίγο καιρό, παρουσιάσαμε τη δημιουργία του Πάρκου στον λόφο του Μεζούρλου, όπου δημιουργείται ένας νέος μεγάλος χώρος αναψυχής και περιβαλλοντικής αναφοράς για ολόκληρη τη Λάρισα. Με το Πάρκο Γειτονιάς στην οδό Αλευάδων, μια ολόκληρη συνοικία αποκτά έναν χώρο συνάντησης, παιχνιδιού, άθλησης και ξεκούρασης, ένα πάρκο πραγματικά ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους.

Προχωράμε στην αναβάθμιση του Αισθητικού Άλσους, ενός χώρου που όλοι αγαπάμε και που δοκιμάστηκε σκληρά από τις καταστροφικές πλημμύρες του Daniel. Αρχικά αποκαταστήσαμε πλήρως τη λειτουργικότητά του και τώρα κάνουμε το επόμενο βήμα: τον επανασχεδιάζουμε και τον παραδίδουμε καλύτερο, πιο λειτουργικό και πιο σύγχρονο στις επόμενες γενιές.

Αν δει κανείς αυτά τα έργα ξεχωριστά, βλέπει τρεις σημαντικές παρεμβάσεις. Αν όμως τα δει μαζί, θα διαπιστώσει ότι αποτελούν κομμάτια ενός ενιαίου παζλ. Η Λάρισα δημιουργεί ένα νέο δίκτυο δημόσιων χώρων, επενδύει στην καθημερινότητα των πολιτών.

Για εμάς, οι χώροι πρασίνου είναι υποδομές ζωής. Είναι χώροι όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, οι οικογένειες συναντιούνται, οι μεγαλύτεροι περπατούν, οι νέοι αθλούνται και οι πολίτες ξαναβρίσκουν τη σχέση τους με τη φύση. Ταυτόχρονα, αποτελούν μια ουσιαστική απάντηση στις προκλήσεις της εποχής: στην κλιματική κρίση, στην ανάγκη για μια πιο ανθεκτική πόλη, στην ανάγκη για περισσότερο πράσινο, καλύτερο μικροκλίμα και πιο ανθρώπινους δημόσιους χώρους.

Και βέβαια, οι παρεμβάσεις αυτές δημιουργούν υπεραξία για ολόκληρη την πόλη. Αναβαθμίζουν τις γειτονιές, κάνουν τη Λάρισα πιο ελκυστική ως τόπο κατοικίας, επισκέψεων και επενδύσεων και ενισχύουν την τοπική οικονομία», σημειώνει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος.

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική ανακοίνωση έγινε την περασμένη εβδομάδα, από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίαας, κ.Δημήτρη Κουρέτα και τον Δήμαρχο Λαρισαίων, με τον κ.Μαμάκο να υπογραμμίζει τη δυναμική συνεργασία με την Περιφέρεια και τον κοινό στόχο, την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου προς όφελος της Λάρισας και των ανθρώπων της.

Το νέο έργο της Αναβάθμισης του Αισθητικού Άλσους

Στο πλαίσιο του έργου, δημιουργούνται χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως νέο γήπεδο μπάσκετ, χώροι μεόργανα εκγύμνασης, τραπέζια teqball και ping pong, soccer cage και πίστα ποδηλασίας αλλά και περιοχές για επιτραπέζια παιχνίδια (τραπέζια σκάκι).

Παράλληλα διαμορφώνονται περιοχές ιδανικές για χαλάρωση, ξεκούραση και κοινωνικοποίηση κάτω απ’ τη σκιά των δέντρων.

Επιπλέον, δημιουργείται ένα πλήρως εξοπλισμένο πάρκο σκύλων, ένας ειδικά διαμορφωμένος καιπεριφραγμένος χώρος για την αναψυχή και την άσκηση των κατοικίδιων ζώων.

Σε όλη την έκταση του πάρκου ενισχύεται η φύτευσημε νέα δέντρα, θάμνους και ποώδη φυτά. Η επιλογή των φυτικών ειδών έχει βασιστεί σε οικολογικά κριτήρια και στις τοπικές κλιματικές συνθήκες.

Βασικοί στόχοι της φύτευσης είναι η δημιουργία ενός ευχάριστου τοπίου για τους επισκέπτες, η περιβαλλοντικήτους ευαισθητοποίηση μέσω της επαφής τους με τη φύση, η βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής και της βιωσιμότητας του άλσους.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ενίσχυση του αστικού εξοπλισμούμε παγκάκια, φωτιστικά, κάδους απορριμμάτων, τραπέζια πικ νικ και ηλιακά παγκάκια, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η συνολική εμπειρία των επισκεπτών στο Άλσος.

Τα καθιστικά ενισχύουν τη δυνατότητα ξεκούρασης και κοινωνικής συναναστροφής , ενώ ο επαρκής φωτισμός ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας και επιτρέπει την χρήση του χώρου και τις απογευματινές ώρες.

ενισχύουν τη δυνατότητα ξεκούρασης και κοινωνικής συναναστροφής , ενώ ο επαρκής φωτισμός ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας και επιτρέπει την χρήση του χώρου και τις απογευματινές ώρες. Ο επαρκής αριθμός κάδων σε όλη την έκταση προάγει την διατήρηση της καθαριότητας του Άλσους.

Στοιχεία και χρηματοδότηση

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2023, η θεομηνία Daniel που έπληξε όλη τη Θεσσαλία είχε δραματικές επιπτώσεις στο Αισθητικό Άλσος, που πλημμύρισε ολοσχερώς και “μεταμορφώθηκε” σε μια τεράστια έκταση νερού.

Στις αρχές του 2024, με συμπληρωματική σύμβαση, ύψους περίπου 200.000 ευρώ, με πόρους από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η Δημοτική Αρχή Μαμάκου προχώρησε στην αποκατάσταση όλων των ζημιών και καταστροφών στις υποδομές του Άλσους. Την Πρωτομαγιά του 2024 το Αισθητικό Άλσος ήταν έτοιμο να υποδεχθεί ξανά τους πολίτες. Η πρόταση για τη νέα αναβάθμιση υποβλήθηκε το 2025.

Το νέο έργο «Αναβάθμιση Αισθητικού Άλσους» υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων, με την πράξη να αποτελεί έργο της δράσης «Αστικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε οικισμούς με επικέντρωση σε πράσινες και μπλε υποδομές». Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.499.945,22 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-27».