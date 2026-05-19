Αναβαθμίζονται τα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας με νέο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό

Στην αναβάθμιση του ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού στα Κέντρα Υγείας προχωρά η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του διοικητή κ. Φώτη Σερέτη ” στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση Ιατρικού Εξοπλισμού Π.Φ.Υ – Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Μονάδων Διαχείρισης Χρονίων Παθήσεων», της Δράσης 16755 – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και έχει χρονική διάρκεια υλοποίησης έως την 30.06.2026, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει να παραλαμβάνει μέρος του υπό προμήθεια εξοπλισμού κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμβασιοποίησής τους, ποσού 4.785.995,26 ευρώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ/ΤΜΗΜΑΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ
76ΥΓΡΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ22 206.350,00255.874,00
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ (ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ)1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ3
60/1.1ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΥΡΩΝ4 56.800,0070.432,00
60/1.2ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ4
61/1.1ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ)4 48.000,0059.520,00
61/1.2ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ4
62/3ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ2943.400,00999.600,001.239.504,00
63/4.1ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ VORTEX30 189.620,00235.128,80
63/4.2ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ32
63/4.3ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ35
63/4.4ΟΠΤΙΚΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ23
63/4.5ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ34
64/5.1ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΑΠΛΗ277 1.027.800,001.274.472,00
64/5.2ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ98
65/6.1ΨΥΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 120 ΛΙΤΡΑ302 282.200,00349.928,00
65/6.2ΨΥΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 310 ΛΙΤΡΑ17
66/7ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ)2301.580,00363.400,00450.616,00
67/8ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ)44.500,0018.000,0022.320,00
68/9.1ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 3 ΚΑΝΑΛΟΣ151 231.150,00286.626,00
68/9.2ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 12 ΚΑΝΑΛΟΣ5
69/10.1ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ46 219.550,00272.242,00
69/10.2ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ43
70/11ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ212.000,0024.000,0029.760,00
ΣΥΝΟΛΟ3.460.120,004.290.548,80
 
161ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ4 87.945,00109.051,80
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ11
 
175ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ44 105.258,60130.520,66
ΖΥΓΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ17
ΑΜΕΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ44
ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ3.859.673,604.785.995,26

