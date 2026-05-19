Αναβαθμίζονται τα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας με νέο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό

Στην αναβάθμιση του ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού στα Κέντρα Υγείας προχωρά η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του διοικητή κ. Φώτη Σερέτη ” στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση Ιατρικού Εξοπλισμού Π.Φ.Υ – Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Μονάδων Διαχείρισης Χρονίων Παθήσεων», της Δράσης 16755 – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και έχει χρονική διάρκεια υλοποίησης έως την 30.06.2026, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει να παραλαμβάνει μέρος του υπό προμήθεια εξοπλισμού κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμβασιοποίησής τους, ποσού 4.785.995,26 ευρώ.“