Αναβιώνει στο ακροατήριο το φρικτό έγκλημα του 22χρονου Λαρισαίου μητροκτόνου

Με 26 μαχαιριές στο στήθος της μητέρας του κατηγορείται ότι την σκότωσε ένας 22χρονος στη Λάρισα. Για την υπόθεση θα καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Βόλου τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών.

Το έγκλημα έλαβε χώρα τον Μάιο του 2025 στη Λάρισα, ύστερα από έντονο καβγά ανάμεσα στον νεαρό και τη 52χρονη μητέρα του. Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει ο ίδιος στους αστυνομικούς, είχε επιστρέψει στο σπίτι μετά από νυχτερινή έξοδο, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και καπνίσει χασίς. Την ώρα που η μητέρα του ετοιμαζόταν για να πάει στη δουλειά της, οι δυο τους λογομάχησαν για οικονομικά ζητήματα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η μητέρα του τον κατηγορούσε πως δεν εργάζεται και δεν συνεισφέρει οικονομικά στο σπίτι. Ο καβγάς ξέφυγε και τότε, σύμφωνα με την ομολογία του, άρπαξε ένα μαχαίρι και την χτύπησε επανειλημμένα, καταφέρνοντάς της 26 μαχαιριές στο αριστερό ημιθωράκιο.

Γείτονες άκουσαν τη φασαρία και τη γυναίκα να φωνάζει για βοήθεια, χωρίς όμως να αντιληφθούν τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη τη στιγμή.

Μετά το έγκλημα, ο κατηγορούμενος φέρεται να προσπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη. Καθάρισε τον χώρο με σφουγγαρίστρα, τύλιξε τη σορό σε χαλί και πέταξε σε κοντινό κάδο αντικείμενα της μητέρας του, ανάμεσά τους το κινητό της και το μαχαίρι.

Περίπου 14 ώρες αργότερα, κάλεσε τον 22χρονο ξάδελφό του να τον βοηθήσει. Σύμφωνα με την κατάθεση του τελευταίου, οι δυο τους συναντήθηκαν στο κέντρο της Λάρισας για καφέ και ο κατηγορούμενος του ζήτησε βοήθεια για να μεταφέρουν «ένα χαλί από το σπίτι».

Όταν έφτασαν στο διαμέρισμα, ο νεαρός αντιλήφθηκε ότι μέσα ήταν τυλιγμένη η σορός της 52χρονης. Όπως κατέθεσε, ο ξάδελφός του τον απείλησε για να τον αναγκάσει να τον βοηθήσει να τη μεταφέρουν.

Την ώρα που οι δύο νεαροί έβγαιναν από το σπίτι κουβαλώντας το πάπλωμα με τη σορό, ένας γείτονας υποψιάστηκε τι συμβαίνει και ειδοποίησε την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν και τους δύο.

Γιώργος Βαϊσμένος gegonota.news