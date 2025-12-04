Αναβλήθηκε η δίκη των δυο αγροτών για το επεισόδιο στον Πλατύκαμπο

Αναβολή για τις 15 Δεκεμβρίου έλαβε τελικά η δίκη των τριών αγροτών που είχαν συλληφθεί στα μπλόκα της περασμένης Κυριακής, 30 Νοεμβρίου 2025. Η διαδικασία επρόκειτο να διεξαχθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης.

Από νωρίς το πρωί, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους στο κέντρο της πόλης, δίνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα συσπείρωσης και αλληλεγγύης.

Οι δύο εκ των κατηγορουμένων ήταν παρόντες, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Η υπεράσπιση αιτήθηκε αναβολή, η οποία έγινε δεκτή, ορίζοντας ως νέα ημερομηνία την 15η Δεκεμβρίου 2025.

Οι αγρότες δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και θα παραμείνουν στο πλευρό των συναδέλφων τους μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, ενώ τόνισαν πως η παρουσία τους στέλνει μήνυμα ενότητας και διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους.

Ρεπορτάζ, Φωτό: Αλέξανδρος Χατζηπλής, tinealarissa.gr