«Ανακαινίζω 2026»: Μέσα στον Ιούνιο η έναρξη του προγράμματος – Οι δικαιούχοι και τα ποσά επιδότησης

Με το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026», η κυβέρνηση στοχεύει στην αξιοποίηση χιλιάδων κλειστών κατοικιών, ενισχύοντας την προσφορά ακινήτων προς ενοικίαση ή πώληση. Το πρόγραμμα, που αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι, θα χρηματοδοτεί κυρίως εργασίες γενικής ανακαίνισης, σε αντίθεση με προηγούμενες δράσεις που επικεντρώνονταν στην ενεργειακή αναβάθμιση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται στα 500 εκατ. ευρώ, με ποσοστά επιδότησης που μπορούν να φτάσουν έως και το 95% του κόστους. Η βασική ενίσχυση θα ανέρχεται έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ θα προβλέπεται επιπλέον ποσό για οικογένειες με παιδιά.

Το πρόγραμμα θα αφορά κυρίως κατοικίες έως 120 τ.μ., κατασκευασμένες πριν από το 1990, με ανώτατη επιδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η διαδικασία θα εξελιχθεί σε δύο στάδια: αρχικά θα γίνει η επιλογή των επιλέξιμων ακινήτων και στη συνέχεια η υποβολή των οριστικών αιτήσεων από τους ιδιοκτήτες. Προτεραιότητα θα δοθεί στα κλειστά και ανεκμετάλλευτα ακίνητα.

