Ανακοίνωση του Γιώργου Δημητρακόπουλου για τις δικαστικές εξελίξεις στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και την είσοδο Φιλιππάκη

Με δελτίο Τύπου προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο πρώην ευρωβουλευτής και κληρονόμος της τοπικής εφημερίδας Ελευθερία, Γιώργος Δημητρακόπουλος, ενημερώνει για την δικαστική πλευρά της υπόθεσης για την οποία, όπως αποκαλύπτει, διεξάγεται ήδη ποινική έρευνα στο πλαίσιο της οποίας κατέθεσε και ο ίδιος.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

«Ποινική Δικογραφία σχημάτισε η Εισαγγελία Λάρισας για την διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα που αναφέρεται στο έγκλημα της ΑΠΙΣΤΙΑΣ.

Ο σχηματισμός της δικογραφίας και η Εισαγγελική έρευνα βασίστηκαν στο Δελτίο Τύπου που είχα εκδώσει στις 15 Δεκεμβρίου 2025 σχετικά με την κατα τον κύριο Φιλιππάκη εξαγορά και κατόπιν πάλι κατά τον κύριο Φιλιππάκη και την Δανάη Ισαβέλλα Δημητρακοπούλου εκχώρηση της διοίκησης και του δικαιώματος έκδοσης της εφημερίδας Ελευθερία Λάρισας.

Στο Δελτίο τύπου μεταξύ άλλων είχα απευθύνει έκκληση στην Εισαγγελία Λάρισας και στην ΑΑΔΕ να διερευνήσουν άμεσα το πως ο κ. Φιλιππάκης νομιμοποιείται να βρίσκεται στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, όπως επίσης και αν είχε υπογραφεί κάποιο ιδιωτικό συμφωνητικό ή και προσύμφωνο μεταξύ της Δανάης Ισαβέλλας Δημητρακοπούλου και του κ. Φιλιππάκη την στιγμή που η Δανάη Ισαβέλλα Δημητρακοπούλου στερείται εδώ και καιρό τη νομιμότητα τής ιδιότητας της Δικαστικής Συμπαραστάτριας καθώς δεν υφίσταται εποπτικό συμβούλιο μετα την παραίτηση όλων των μελών του ήτοι της Π.Πανταζή, του Δ. Αντωνιάδη και της Α.Αλεβίζου, για τις οποίες έχει ενημερωθεί από τους ίδιους και όχι απο την Δανάη Ισαβέλλα Δημητρακοπούλου ως όφειλε η Εισαγγελία Λάρισας.

Κατά συνέπεια μη υπάρχοντος εποπτικού συμβουλίου και μη υπάρχουσας άδειας του αρμοδίου δικαστηρίου καμία απολύτως πράξη πώλησης ούτε εκχώρηση της διοίκησης και του δικαιώματος έκδοσης ούτε καν ενοικίασης μπορεί να πραγματοποιηθεί καθώς το 100% των μετοχών ανήκει στην μητέρα μου Δανάη χήρα Παναγιώτη Δημητρακόπουλου και όχι στην Δανάη Ισαβέλλα Δημητρακοπούλου όπως ισχυρίζεται και πράττει παρανόμως.

Άλλωστε η υπ αριθμόν 16320 της 16ης Δεκεμβρίου 1995 δημόσια διαθήκη του πατέρα μου Παναγιώτη Δημητρακόπουλου ορίζει ότι σε καμία περίπτωση κανένας απο τους δυο κληρονόμους μου Γιώργος Δημητρακόπουλος και σύζυγος Δανάη Δημητρακοπούλου δεν μπορεί να πουλήσει το μερίδιο του εκτός εαν και οι δύο μαζί αποφασίσουν να πουλήσουν τα μερίδια τους σε τρίτο. Υπογραμμίζω ότι δεν έχω παραιτηθεί του κληρονομικού δικαιώματος του καταπιστεύματος επι του 55% της εφημερίδας απο ότι αυτή αποτελείται όπως αυτό ορίζεται στη διαθήκη του πατέρα μου και σε καμία περίπτωση δεν θα συμφωνούσα και δεν συμφωνώ με την πώληση και την εκχώρηση διοίκησης και του δικαιώματος έκδοσης της εφημερίδας΄σε τρίτο.

Κλήθηκα από την Εισαγγελία και κατέθεσα όλα όσα γνωρίζω σχετικά με την υπόθεση της Ελευθερίας και την άσχημη αυτή εξέλιξη της εισβολής του κ. Φιλιππάκη. Αναμένω τα αποτελέσματα της Εισαγγελικής Έρευνας και την διερεύνηση της παρουσίας του κυρίου Φιλιππάκη στην Ελευθερία ».

