Ανακοινώθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στον δήμο Φαρσάλων

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του Δημάρχου Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου για τον ορισμό των νέων αντιδημάρχων και των αρμοδιοτήτων τους για την χρονιά που μόλις ξεκίνησε.

Με αφορμή την απόφασή του, ο κ. Εσκίογλου δήλωσε τα εξής: «Η πόλη μας έχει ανάγκη από σταθερή διοίκηση, σοβαρή δουλειά και συνεργασία. Ως δήμαρχος, θεωρώ υποχρέωσή μου να αξιοποιώ όλα τα στελέχη της παράταξης που επιθυμούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη λειτουργία του Δήμου.

Με γνώμονα τη δικαιοσύνη, τη θεσμική τάξη, το συμφέρον των δημοτών, αλλά και τις ειδικές συνθήκες που δημιουργούν οι επαγγελματικές ενασχολήσεις ορισμένων, προχωρώ σε αναδιάρθρωση αρμοδιοτήτων, δίνοντας ευθύνες σε πρόσωπα που μπορούν να εργαστούν συντεταγμένα, με σεβασμό στις συλλογικές αποφάσεις και στο πρόγραμμα με το οποίο εκλεγήκαμε.

Λαμβάνοντας πάντα υπόψη πως οι θέσεις ευθύνης δεν είναι προνόμιο ούτε ανταμοιβή, συνεχίζουμε προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας για δουλειά, συνεργασία και λογοδοσία. Η πόρτα της διοίκησης είναι ανοιχτή σε όσους θέλουν να συμβάλουν με πνεύμα ενότητας και θεσμικής ευθύνης. Προχωράμε μπροστά, όλοι μαζί, για έναν Δήμο που λειτουργεί, που ενώνει και που υπηρετεί τους πολίτες.»

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Αναλυτικότερα, η απόφαση του Δημάρχου ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως έμμισθους αντιδημάρχους του Δήμου Φαρσάλων με θητεία από 03.01.2026 μέχρι 02.01.2027, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Την κα. Σοφία Χατζηπλή του Λεωνίδα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών , Οικονομικών Υπηρεσιών, Παιδείας και κατά τόπο της Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

* Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

* Την έκδοση και υπογραφή πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης.

* Την εποπτεία και ευθύνη στα θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

* Τη μέριμνα, το συντονισμό και την ευθύνη χειρισμού των θεμάτων Παιδείας, Νεολαίας και Δημόσιας υγείας του Δήμου.

* Την εποπτεία είσπραξης παντός εσόδου και τέλους και ενδεικτικά εσόδων που αφορούν τα τέλη από πλατείες, πεζοδρόμια, τέλος επισιτισμού, έσοδα βοσκής, έσοδα εκμίσθωσης αγροτεμαχίων και άδειες οικοδομών.

* Την ευθύνη για θέματα καταστημάτων, περιπτέρων και επιχειρήσεων υγειονομικού

ενδιαφέροντος .

* Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου.

* Την ευθύνη της τουριστικής προβολής του Δήμου.

* Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

* Τη μέριμνα για την άσκηση των κατά τόπο αρμοδιοτήτων για τη Δημοτική Ενότητα Ναρθακίου.

α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

* Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτήν από τον Δήμαρχο.

Τον κ. Νικόλαο Γκατζόγια του Αποστόλου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας και κατά τόπο της Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

* Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων των Τεχνικών Υπηρεσιών.

* Την εποπτεία και επίβλεψη των τεχνικών έργων, μελετών και εργασιών.

* Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του αμαξοστασίου.

* Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των αποθηκών του Δήμου.

* Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας .

* Την αρμοδιότητα και ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

* Τη μέριμνα για την άσκηση των κατά τόπο αρμοδιοτήτων για τη Δημοτική Ενότητα Ενιπέα .

α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

*Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

Τον κ. Σταύρο Κουκουλιό του Κωνσταντίνου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά τόπο της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

* Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Πρασίνου.

* Την επιμέλεια των Περιβαλλοντικών Θεμάτων του Δήμου.

* Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και της ετήσιας εμποροπανήγυρης της πόλης.

* Την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων άρδευσης .

* Την προστασία και ανάπτυξη της Φυτικής και Ζωικής παραγωγής του Δήμου.

* Την αρμοδιότητα και ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

* Τη μέριμνα για την άσκηση των κατά τόπο αρμοδιοτήτων για τη Δημοτική Ενότητα Πολυδάμαντα

α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

* Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

Τον κ. Δημήτριο Γούσια του Γρηγορίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

* Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών της Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού .

* Την αρμοδιότητα του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων και των υλικών ανακύκλωσης.

* Την φροντίδα καθαριότητας δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, παιδικών χαρών, κοιμητηρίων.

* Την αρμοδιότητα διαχείρισης αδέσποτων ζώων και καταφυγίου αυτών.

* Την αρμοδιότητα και ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των καθ’ ύλην Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Η Αντιδήμαρχος κα. Σοφία Χατζηπλή ορίζεται Α’ Αναπληρώτρια Δημάρχου και θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο και θα ασκεί τα καθήκοντά του σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006. Επίσης, ο κ. Νικόλαος Γκατζόγιας ορίζεται Β’ Αναπληρωτής Δημάρχου και θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας και της Α’ Αναπληρώτριας.