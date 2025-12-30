Αναπληρωτής Περιφερειάρχης ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Μπαρμπούτης

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Καρδίτσας Κωνσταντίνος Μπαρμπούτης, οικονομολόγος στο επάγγελμα, ορίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα.

Η θέση είναι αμειβόμενη και ενεργοποιείται για πρώτη φορά. Να σημειώσουμε ότι ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης προτάσσεται των Αντιπεριφερειαρχών στην αναπλήρωση του Περιφερειάρχη.

Η θέση είχε προταθεί στον Τρικαλινό σύμβουλο θανάση Τσιάρα ο οποίος δεν την είχε αποδεχτεί και μάλιστα ανεξαρτητοποιήθηκε διότι δεν επελέγη για χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων.

Ε.Π. kosmoslarissa.gr