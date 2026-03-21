“Αναπτύσσομαι και Επιχειρώ έξυπνα” στη Θεσσαλία – Νέα παράταση έως τις 31 Μαρτίου

Μέχρι το τέλος Μαρτίου παρατείνεται η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή πρότασης στα προγράμματα “Αναπτύσσομαι και Επιχειρώ έξυπνα” της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος “Θεσσαλία” 2021-2027, δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση των προσκλήσεων.

Με τις νέες τροποποιήσεις παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 και ώρα 14.00.

Επιπλέον, επικαιροποιείται το Παράρτημα ΙΙ που αφορά τα δικαιολογητικά υποβολής των αιτήσεων. Ειδικότερα, στο δικαιολογητικό α/α 1 – 02.02. Δικαιολογητικά Νόμιμης Υπόστασης – Νόμιμης Λειτουργίας προστίθεται:

Για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης κατόπιν της επομένης της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, απαιτείται η επισύναψη :

– Ιστορικού Μεταβολών Οντότητας / Επιχείρησης από το myAADE στην οποία θα εμφανίζεται η Βεβαίωση Ιστορικού Μεταβολών Δραστηριοτήτων της Επιχείρησης προκειμένου να δύναται να αξιολογηθεί η τυπική προϋπόθεση συμμετοχής α/α 12 των Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής Δικαιούχων.

Οι δύο δράσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την καινοτομία, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

