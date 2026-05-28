Αναστάτωση από καπνούς σε πολυκατοικία στο κέντρο της Λάρισας

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Λάρισα και συγκεκριμένα γύρω στη 1.30 μ.μ. στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ύψος του ΑΤΑ, όταν καπνοί έγιναν ορατοί από κτήριο της περιοχής προκαλώντας ανησυχία στους ενοίκους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο διαπιστώθηκε πως οι καπνοί προέρχονταν από το ασανσέρ της πολυκατοικίας και όχι από κάποια σοβαρή εστία φωτιάς.

Οι πυροσβέστες επενέβησαν άμεσα, αντιμετώπισαν το περιστατικό και η κατάσταση ομαλοποιήθηκε χωρίς να προκύψουν περαιτέρω προβλήματα.