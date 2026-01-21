Ανατροπή: Η συμφωνία Mercosur παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Στο ευρωδικαστήριο παραπέμπεται η Mercosur με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από μια αμφίρροπη ψηφοφορία στην οποία 334 ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ της παραπομπής, 324 κατά και 11 απείχαν.

Χθες, η ευρωομάδα της Αριστεράς χαρακτήρισε πραξικοπηματική τη συμφωνία και ανέλαβε πρωτοβουλία κατά της Μercosur μαζί με 100 ακόμη ευρωβουλευτές, προερχόμενους από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλιστές, το Renew και τους Πράσινους.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για εξέλιξη που θα μπορούσε να καθυστερήσει την υλοποίησή της έως και για δύο χρόνια ή ακόμη και να την «εκτροχιάσει».

Η συμφωνία που υπεγράφη στις 17 Ιανουαρίου ολοκλήρωσε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων που διήρκεσε περισσότερο από 25 χρόνια. Ωστόσο, οι μεγάλες αντιδράσει στην Ευρώπη παραμένουν.

Η συμφωνία

Με τη συμφωνία δημιουργείται μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο, με συνολικά 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Η ΕΕ θα είναι σε θέση να εξάγει περισσότερα οχήματα, μηχανήματα, κρασιά και οινοπνευματώδη στη Λατινική Αμερική, ενώ θα διευκολυνθεί η εισαγωγή βόειου κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας.

Οι αντιδράσεις

Η συμφωνία υπεγράφη στην Παραγουάη παρά τις μαζικές κινητοποιήσεις αγροτών, τα μπλόκα με τρακτέρ, αλλά και την έντονη αντίθεση χωρών όπως η Γαλλία και η Πολωνία. Ωστόσο, το πολιτικό τίμημα για να «περάσει» η Mercosur ήταν υψηλό.

Οι ευρωπαίοι αγρότες που μέχρι και χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο ενόψει της ψήφισης της παραπομπής της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εκφράζουν φόβους ότι θα σημάνει την εισαγωγή στην Ευρώπη τροφίμων που παράγονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο, με περισσότερα φυτοφάρμακα και χωρίς τους ίδιους κανόνες.

Ορισμένοι αγρότες της ΕΕ, ιδίως στα τρόφιμα υψηλής ποιότητας, το κρασί και τα γαλακτοκομικά, αναμένεται να επωφεληθούν από την καλύτερη πρόσβαση στις αγορές της Mercosur. Άλλοι, ιδίως στο βοδινό κρέας και τα πουλερικά , αντιμετωπίζουν σκληρότερο ανταγωνισμό.

Το μεγαλύτερο αγροτικό λόμπι της ΕΕ, οι Copa-Cogeca, δήλωσε παραμονές της υπογραφής ότι η διαδικασία έγκρισης της συμφωνίας της Mercosur «διαβρώνει την εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, τις δημοκρατικές διαδικασίες και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε μια εποχή που η θεσμική αξιοπιστία είναι ήδη υπό πίεση», δηλώνοντας ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών θα συνεχιστούν.

Τον λόγο τώρα έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Καλείται να εξετάσει εάν είναι συμφωνία ΕΕ – Mercosur είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Εάν το δικαστήριο αποφανθεί αρνητικά, η συμφωνία δεν θα τεθεί σε ισχύ, παρά μόνο εάν τροποποιηθεί.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από ot.gr)