Ανεβάζει στροφές η οικοδομή στη Θεσσαλία – Αύξηση αδειών 13,8% το τελευταίο δωδεκάμηνο

Ανοδικά κινήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα στη Θεσσαλία τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τόσο στη συνολική όσο και στην ιδιωτική κατασκευή.

Ειδικότερα, στη συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική και δημόσια) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εκδόθηκαν τον Απρίλιο 128 οικοδομικές άδειες, έναντι 126 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 1,6%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026. Στο διάστημα αυτό, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα στη Θεσσαλία ανήλθε σε 1.879 άδειες, από 1.651 το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 13,8%.

Σε πανελλαδικό επίπεδο τον Απρίλιο του 2026 εκδόθηκαν 2.433 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 472.873 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 2.029.646 κυβικά μέτρα όγκου. Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, ο αριθμός των αδειών αυξήθηκε κατά 4,2%, η επιφάνεια κατά 12,1% και ο όγκος κατά 13,6%.

Η αύξηση των οικοδομικών αδειών αποτελεί θετική ένδειξη για την πορεία της οικοδομής και της ευρύτερης οικονομίας, καθώς συνδέεται με την ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την τόνωση συναφών κλάδων, όπως τα δομικά υλικά και οι τεχνικές υπηρεσίες.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr