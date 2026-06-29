Ανεβάζει στροφές η οικοδομή στη Θεσσαλία – Αύξηση 21,7% στις άδειες το πρώτο τρίμηνο του έτους

Σημαντική ενίσχυση καταγράφει η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον μήνα Μάρτιο και το α’ τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάκαμψη στον κλάδο των κατασκευών και της αγοράς ακινήτων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, στο σύνολο της χώρας καταγράφηκε αύξηση 14,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σταδιακή ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας στον τομέα των κατασκευών, τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο επίπεδο.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στη Θεσσαλία.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 εκδόθηκαν 376 άδειες έναντι 309 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μια αύξηση της τάξης του 21,7%.

Τον Μάρτιο εκδόθηκαν 141 άδειες έναντι 117 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, μια αύξηση 20,5%.

T.Π. kosmoslarissa.gr