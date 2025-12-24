Ανεξαρτητοποιείται ο περιφερειακός σύμβουλος Θανάσης Τσιάρας

Εξελίξεις στον συνδυασμό του περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα φέρνει, σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaenimerosi.gr, η μη αξιοποίηση του Τρικαλινού μηχανικού, περιφερειακού συμβούλου, και παλιού στελέχους του ΠαΣοΚ, Θανάση Τσιάρα.

Σύμφωνα με αυτές ο Τσιάρας έχει ήδη ενημερώσει τον περιφερειάρχη ότι πρόκειται να ανεξαρτητοποιηθεί, εξηγώντας και τους λόγους οι οποίοι τον οδήγησαν σε αυτή του την απόφαση.

Με βάση πρόσφατα δημοσιεύματα, ο Κουρέτας προόριζε τον Τσιάρα για τη θέση του αναπληρωτή περιφερειάρχη, ωστόσο ο τελευταίος δεν δέχτηκε θεωρώντας ότι πρόκειται για «τιμητική αποστρατεία». Ο ίδιος ευελπιστούσε ότι στη διετία θα γινόταν ανασχηματισμός των «χωρικών» αντιπεριφερειαρχών και θα αντικαθιστούσε την Χρύσα Ντιντή. Λεπτομέρειες για το θέμα αναμένονται προσεχώς.

Κώστας Τόλης, trikalaenimerosi.gr