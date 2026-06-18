Ανοίγει η αυλαία για το φεστιβάλ Πηνειού – Το ποτάμι σημείο συνάντησης πολιτισμού, δημιουργίας και ψυχαγωγίας

Η Λάρισα φορά τα γιορτινά της και δίνει το σύνθημα για την έναρξη του Φεστιβάλ Πηνειού, ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης, που για ακόμη μία χρονιά μετατρέπει τις όχθες του ποταμού σε σημείο συνάντησης πολιτισμού, δημιουργίας και ψυχαγωγίας.

Από σήμερα και για τέσσερις ημέρες, ο Πηνειός γίνεται το επίκεντρο της καλλιτεχνικής έκφρασης, φιλοξενώντας μουσικές σκηνές, εκπαιδευτικές δράσεις, εικαστικές παρεμβάσεις, αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες.

Η φετινή διοργάνωση, με κεντρική θεματική τη μουσική και το περιβάλλον, αναδεικνύει τη μοναδική σχέση της πόλης με το ποτάμι της, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε ένα πολύχρωμο ταξίδι γεμάτο εμπειρίες, έμπνευση και συλλογικότητα.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας ανοίγει με το «Welcome» του Συνόλου Κρουστών του Μουσικού Σχολείου, ενώ ακολουθούν συναυλίες και δράσεις που υπόσχονται να δώσουν τον παλμό της γιορτής από νωρίς το απόγευμα έως αργά το βράδυ.

Το Φεστιβάλ Πηνειού αποτελεί εδώ και χρόνια ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και συμμετοχής, φέρνοντας κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας σε ένα ανοιχτό περιβάλλον έκφρασης, διαλόγου και δημιουργίας. Με ελεύθερη πρόσβαση για όλους, επιβεβαιώνει τον χαρακτήρα του ως μια μεγάλη γιορτή της πόλης, που συνδυάζει την τέχνη, τη φύση και την κοινωνική συνύπαρξη.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr