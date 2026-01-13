Ανοίγει το Αλκαζάρ για χρήση από σωματεία και μεμονωμένους αθλούμενους

Η χρήση του σταδίου Αλκαζάρ για προπονήσεις αθλητών γίνεται και πάλι διαθέσιμη, άμεσα και για το προσεχές εξάμηνο. Το στάδιο, ως γνωστόν, παρέμενε κλειστό τα τελευταία χρόνια, λόγω προβλημάτων στατικότητας στις εξέδρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, η σχετική έγκριση δόθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ύστερα από αυτοψία τεχνικού κλιμακίου το οποίο εξέτασε τις δυνατότητες χρήσης των εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα, το Αλκαζάρ δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο για προπονήσεις από συλλόγους και μεμονωμένους αθλούμενους, με χρήση του χλοοτάπητα και του ελαστικού τάπητα στίβου. Απαγορεύεται ωστόσο η χρήση οποιουδήποτε άλλου χώρου του σταδίου.

Με την απόφαση δίνεται διέξοδος σε ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα τοπικά αθλητικά σωματεία με τη χρήση κατάλληλων χώρων για προπονήσεις.

Το θέμα θα επανεξεταστεί τον προσεχή Ιούνιο.

Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr