Ανοίγουν οι στρόφιγγες στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο λυμάτων στη Λάρισα

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει σε λειτουργία το νέο Κεντρικό Αντλιοστάσιο ακαθάρτων της ΔΕΥΑΛ, ένα έργο εξαιρετικά κομβικής σημασίας για τη Λάρισα, καθώς σε αυτό εισρέουν τα λύματα από το μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης.

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 1,5 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας.

Με την λειτουργία του νέου αντλιοστασίου, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του υφιστάμενου, η δυναμικότητα αποχέτευσης ακαθάρτων για το μεγαλύτερο τμήμα της Λάρισας, υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται σε 8.000m3/ώρα, με συνέπεια την ασφαλή λειτουργία του δικτύου και την εξάλειψη τυχών κινδύνου από πλημμυρικά φαινόμενα.

Τις εγκαταστάσεις του κεντρικού αντλιοστασίου, στην περιοχή του ΑΤΑ, όπου και δημιουργήθηκε η νέα κατασκευή επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων και πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, κ. Θανάσης Μαμάκος, συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο, κ. Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή, κ. Δημήτρη Σαββοργινάκη, τη Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Άννα Ζαχίδου, τον Διευθυντή Η/Μ Εγκαταστάσεων και Τηλεμετρίας, κ. Μπουφίκο, τον επιβλέποντα του έργου, κ. Ζωγράφο, ενώ παρόντες ήταν από την ανάδοχο «Καρκανιάς-Τεχνολογία Περιβάλλοντος», ο Πρόεδρος, κ. Γιώργος Καρκανιάς και μηχανικοί της εταιρείας.

Νέα κατασκευή και εφεδρεία

Να σημειωθεί ότι το νέο αντλιοστάσιο κατασκευάστηκε κοντά στο υφιστάμενο (από τη δεκαετία του 1980), προκειμένου τόσο για να επιλυθούν τα προβλήματα συντήρησής του παλιού αντλιοστασίου, όσο και για να υπάρχει η δυνατότητα εφεδρικής λειτουργίας.

Το έργο για την κατασκευή του νέου Κεντρικού αντλιοστασίου ήταν σύνθετο, με αρκετές προκλήσεις, εξαιτίας κυρίως των ιδιαίτερων συνθηκών (μεγάλο βάθος, πάνω από 10 μ, γειτνίαση με την τάφρο Ι1, ύπαρξη στον χώρο κατασκευής του χυτού αγωγού ομβρίων υδάτων, περιορισμένος χώρος εκτέλεσης εργασιών).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι στον ξηρό θάλαμο του αντλιοστασίου, έχουνεγκατασταθεί τέσσερις φυγοκεντρικές αντλίες δυναμικότητας 1.000m³/h (οι δύο εφεδρικές), που καλύπτουν τις ανάγκες της κανονικής λειτουργίας του νέου αντλιοστασίου. Για τη κάλυψη των έκτακτων συνθηκών (περίπτωση πλημμύρας) προβλέπεται η ταυτόχρονη λειτουργία και των τεσσάρων αντλιών.

Έχει τοποθετηθεί νέο σύστημα αυτοματισμού, μετρήσεων και σημάνσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου ως σύνολο συνεργαζόμενου εξοπλισμού και η τηλεδιαχείρησή του, ενώ σε περίπτωση εντοπισμού ανωμαλιών λειτουργίας έχει εγκατασταθεί σύστημα ειδοποίησης, καθώς και μηχανισμός προφύλαξης της εγκατάστασης από βλάβες.