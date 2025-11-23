Ανοιχτή και σήμερα η πλατφόρμα συμμετοχής στη διαβούλευση πολιτών για το ΣΒΑΚ Λάρισας

Ανοιχτή παραμένει και σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα συμμετοχής στη διαβούλευση πολιτών για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λάρισας, με τους πολίτες που ήδη έχουν καταθέσει τις απόψεις και παρατηρήσεις τους να ανέρχονται σε εκατοντάδες.

Το ερωτηματολόγιο, απλό και φιλικό, περιλαμβάνει έναν συνδυασμό κλειστών (ποσοτικών) και ανοιχτών (ποιοτικών) ερωτήσεων, για εύκολη στατιστική επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων, που αναπτύσσονται σε πέντε θεματικές ενότητες και ένα ανοιχτό πεδίο για σχόλια.

Ο χρόνος συμπλήρωσης εκτιμάται περίπου στα 5–7 λεπτά, ωστόσο εξαρτάται και από το τι θέλει να γράψει η καθεμιά και ο καθένας.

Από τη Δημοτική Αρχή διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν εντάσσεται στη θεσμική διαδικασία αναθεώρησης του ΣΒΑΚ, η οποία θα ακολουθήσει, με βάση τα όσα προβλέπονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Μπες στη διαβούλευση, συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο και πες τη δική σου άποψη για το πώς θέλεις να κινείται η Λάρισα του αύριο.

Διάρκεια: Ως και 23 Νοεμβρίου 2025.

https://www.larissa-dimos.gr/el/form-svak-2025