Αντίστροφη μέτρηση για το πολλαπλό βιβλίο στα σχολεία

Επίσημο είναι πλέον ότι η εφαρμογή του συστήματος του πολλαπλού βιβλίου θα ξεκινήσει από το σχολικό έτος 2027-2028, και κατ’ επέκταση του Εθνικού Απολυτηρίου.

Όπως γράφει η Καθημερινή (Απόστολος Λακασάς) η κυβέρνηση προετοιμάζει το σχέδιό της για το Εθνικό Απολυτήριο με συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα η εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου μετατίθεται για μετά τις εθνικές εκλογές, το αργότερο την άνοιξη του 2027.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του σχεδίου για το Ψηφιακό Σχολείο που παρουσίασε η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, αναφέρεται ότι στόχος είναι τον Σεπτέμβριο 2027 να γίνει η διανομή των νέων βιβλίων στις τάξεις από Α΄ Δημοτικού έως Α΄ Λυκείου. Παράλληλα, αναγγέλλεται ότι η ανάρτηση ψηφιακής μορφής πολλαπλού βιβλίου θα γίνει μέσα στο σχολικό έτος 2025-202

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δηλώνει ότι η αξιολόγηση των διδακτικών πακέτων της πρώτης φάσης έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, οι εκδότες δίνουν άλλη εικόνα, καθώς όλα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί στην αρχή του νέου σχολικού έτους, αλλά πλέον δεν υπάρχει αυστηρό χρονοδιάγραμμα.

To πολλαπλό βιβλίο, τα νέα προγράμματα σπουδών, η παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού μεγάλης έκτασης, η Τράπεζα Θεμάτων για το Εθνικό Απολυτήριο είναι πρότζεκτ οργανικά συνδεδεμένα μεταξύ τους και αποτελούν μείζονες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν τον τρόπο προσέγγισης της μάθησης στο ελληνικό σχολείο.

