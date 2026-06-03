Αντιδράσεις Θεσσαλών κτηνοτρόφων για οριζόντια απαγόρευση μετακίνησης ζώων και για τα ψίχουλα που πλήρωσε η ΑΑΔΕ

Μεγάλες αντιδράσεις είχαμε από τους κτηνοτρόφους με την απόφαση του ΥπΑΑΤ για την παράταση των μέτρων που αφορούν την ευλογία αιγοπροβάτων, καθώς και για την κακή πληρωμή από την ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα agrotypos.gr η Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας εκφράζει την αγανάκτηση της για την οριζόντια απαγόρευση της μετακίνησης των ζώων που ανακοίνωσε η Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ. Και προσθέτει:

Η οριζόντια απαγόρευση μετακίνησης ζώων ακόμα και σε περιοχές οι οποίες έχουν πάρα πολλούς μήνες χωρίς θετικό κρούσμα φέρνει απόγνωση στους συναδέλφους που περιμένουν να ξανά βάλουν ζώα στον στάβλο τους.

Η συνέχιση του μέτρου του εγκλεισμού των ζώων, μέχρι 30/8, έχει φέρει σε απόγνωσή τόσο για το τεράστιο οικονομικό κόστος αλλά και για την υγεία των ζώων τα οποία με αυτές τις θερμοκρασίες στον Θεσσαλικό κάμπο δεν γίνεται να είναι 24 ώρες μόνιμα σταβλισμενα.

Η απαγόρευση της μετακίνησης των ζώων στους θερινούς βοσκότοπους αποτελεί ταφόπλακα για ένα κομμάτι της κτηνοτροφίας με μεγάλη παράδοση αλλά και ουσιαστικό αποτύπωμα στην διαχείριση των βουνών.

Επίσης και σε αυτή την πληρωμή της ΑΑΔΕ ο κτηνοτροφικός κλάδος έμεινε θεατής, καθώς από τα ελάχιστα οικολογικά σχήματα που υπάρχουν στον κλάδο πληρώθηκε μόνο εκείνο που αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό συναδέλφων.

Για άλλη μια φορά πάρα τις συνεχόμενες αναφορές και προειδοποίησεις οι άνθρωποι που έχασαν τα ζώα τους ήταν αδικαιολόγητα εκτός πληρωμής.

Τέλος ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις για το χαμένο εισόδημα, καθώς και για τις ζωοτροφές.

Καλούμε άμεσα το υπουργείο ΑΑΤ και την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου σε συνάντηση με μοναδικό σκοπό την επίλυση των προβλημάτων.

Είναι εύκολο να επικαλείστε Κανονισμούς και Οδηγίες αλλά η κτηνοτροφία χρειάζεται λύσεις και ουσιαστική κατεύθυνση.

Η υπομονή των ανθρώπων που είναι στο στάβλο 365 μέρες τελείωσε … οποίος δεν μπορεί να κάνει σωστά την δουλειά του ας παραιτηθεί!