Αντιδρούν οι αστυνομικοί της Λάρισας για τον ΔΕΗ Tour of Hellas – “Οργανωτικό φιάσκο, εμείς θα φάμε το κράξιμο”

Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας προκαλεί η κινητοποίηση της αστυνομίας για το πέρασμα του Ποδηλατικού Γύρου της (ΔΕΗ Tour of Hellas)που θα περάσει αύριο από τη Λάρισα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος της ΕΑΣ Αθανάσιος Νταβούρας και ο γενικός γραμματέας Ιωάννης Θελουρας:

Ως Ένωση Αστυνομικών Λάρισας, χαιρετίζουμε κάθε μεγάλο αθλητικό γεγονός που προβάλλει τον τόπο μας, ωστόσο, καταγγέλλουμε δημόσια τον απαράδεκτο σχεδιασμό που για άλλη μια φορά καλεί τον Έλληνα Αστυνομικό να πληρώσει το μάρμαρο, αντιμετωπίζοντας τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας ως δεξαμενή «δωρεάν προσωπικού» για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών και χορηγικών συμφερόντων.

Η αφαίμαξη των δυνάμεών μας είναι πρωτοφανής, καθώς για τις ανάγκες της διοργάνωσης 130 αστυνομικοί της Δ.Α. Λάρισας αποσπώνται από τις ήδη υποστελεχωμένες Υπηρεσίες της και τα βασικά τους καθήκοντα. Παράλληλα, λόγω των εκτεταμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των απαγορεύσεων που παραλύουν πολλά σημεία της πόλης, οι συνάδελφοί μας θα βρεθούν ξανά στη δυσάρεστη θέση να λειτουργούν ως «κυματοθραύστες», μαλώνοντας στους δρόμους με τους πολίτες που θα ταλαιπωρηθούν αφάνταστα στις μετακινήσεις τους και οι οποίοι θα έχουν απο τη πλευρά απόλυτο δίκιο να διαμαρτύρονται.

Αντί η διοργάνωση να μεριμνήσει έμπρακτα για την ομαλότητα, ρίχνει την Αστυνομία στην πρώτη γραμμή , κάτι που αποδεικνύεται περίτρανα και από το φιάσκο στο θέμα των εθελοντών.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι , ενώ απο τους διοργανωτές ζητήθηκαν εγκαίρως εθελοντές για την υποστήριξη του αγώνα όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ,δυστυχώς δύο μέρες πριν τον αγώνα ,δεν παρουσιάστηκε ούτε ένας, με αποτέλεσμα τα κυκλοφοριακά μέτρα να καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την Ελληνική Αστυνομία.

Θεωρούμε αδιανόητο μια διοργάνωση τέτοιου βεληνεκούς, με τεράστια έσοδα και κορυφαίους χορηγούς, να απασχολεί δεκάδες αστυνομικούς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Με δεδομένο οτι χωρίς τη παρουσία των Αστυνομικών Δυνάμεων , θα ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθεί ο αγώνας , απαιτούμε την άμεση και πλήρη αποζημίωση της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη μορφή αντισταθμιστικών οφελών , για τη συγκεκριμένη απασχόληση, η οποία εννοείται οτι πρέπει να καλυφθεί αποκλειστικά απο την διοργανώτρια αρχή και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η αποστολή μας είναι η ασφάλεια του πολίτη και όχι η δωρεάν παροχή υπηρεσιών σεκιούριτι σε μεγαλεπήβολα αθλητικά events. Καλούμε την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία να προστατεύσει επιτέλους το κύρος και τα δικαιώματα του προσωπικού.

