Απάντηση Κουρέτα στον δήμαρχο Τρικάλων για την άποψή του «η Περιφέρεια δεν είναι δική μας»

Την αντίδραση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα προκάλεσε μια αποστροφή της ομιλίας του δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά (η Περιφέρεια δεν είναι πια δική μας…) κατά την τοποθέτησή του στην κομματική συνάντηση που διοργάνωσε η ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας το Σάββατο στα Τρίκαλα.

Ο κ. Κουρέτας απαντώντας στην συγκεκριμένη αναφορά του κ. Σακκά, όπως αυτή μεταφέρθηκε στην σημερινή στήλη Kampos Land, αναφέρει τα εξής: «Τι σημαίνει δικός μας ; Έχει αδικηθεί κάποιος δήμαρχος ; Ζήτησε κάτι ο κ. Σακκάς και αδικήθηκε; Το δικός μας σημαίνει διαχωρισμούς. Αυτό η κοινωνία το έκανε εμετό στις 15 Οκτωβρίου του 23. Και θα το ξανακάνει στις επόμενες εκλογές.».

Το σχόλιο της στήλης ήταν το ακόλουθο:

«Αιρετούς και μη, κατάφερε να συγκεντρώσει σε κομματική εκδήλωση, το Σάββατο, η νεοεκλεγείσα πρόεδρος της ΔΕΕΠ Τρικάλων Μάνη Γιαννιοτάκη. Η ίδια δεν απέφυγε ένα ακούσιο “φάουλ”, όταν προσκάλεσε στο βήμα τον …υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. «Υφυπουργός; Ξέρεις κάτι που δεν γνωρίζω Μάνη;», απάντησε γελώντας ο υπουργός.

Λιγότερο χαριτωμένη (στην ίδια εκδήλωση) ήταν η παραδοχή του δημάρχου Τρικάλων Νίκου Σακκά, ο οποίος προέβλεψε ότι οι επόμενες βουλευτικές εκλογές για τους θεσσαλούς της ΝΔ θα είναι πιο δύσκολες, διότι «η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι πια δική μας». Ουδείς έσπευσε να φέρει αντίρρηση …»

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr