Απάτη με λίρες στη Λάρισα: Προσωρινά κρατούμενοι τρεις από τους τέσσερις αδελφούς Ρομά

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις από τους τέσσερις αδελφούς ρομά από τη Λάρισα οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε απάτη με χρυσές λίρες ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ, με θύματα επιφανείς προσωπικότητες της οικονομικής και πολιτικής ζωής.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο ένας αδελφός ΒΑ (εμφάνιση τρεις φορές το μήνα στο τμήμα και εγγύηση 10.000 ευρώ).

Την έρευνα διεξάγει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το επονομαζόμενο «ελληνικό FBI». Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη άνω των 120.000 ευρώ, απόπειρα παράνομης βίας κατά συρροή, διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Κατηγορούνται ακόμα για κλοπή, κατοχή ναρκωτικών και παράνομη οπλοφορία. Συμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι φέρεται να εξαπάτησαν κατά συρροή επιχειρηματίες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Τα αδέρφια ηλικίας 50, 46, 44, και 42 χρόνων παρουσιάζονταν στα θύματά τους ως άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, από τα οποία μπορούν να αγοράσουν χρυσές λίρες σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, κάτι που είναι «ευκαιρία» για αυτούς.

Έπαιρναν τα χρήματα, δεν τους έδιναν ποτέ λίρες και όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, τα αδέρφια απειλούσαν τους ίδιους, τις οικογένειές τους και τις περιουσίες τους, επιδεικνύοντας τα όπλα που είχαν στις ζώνες τους.

Τα 4 αδέλφια Ρομά, από το 2021 αν και δήλωναν πενιχρά έως μηδενικά εισοδήματα, και ότι ζούσαν σε σκηνές κατοικούσαν σε πολυτελείς οικίες σε οικόπεδα που ξεπερνούσαν ακόμη και τα 100 στρέμματα. Σε μια βίλα που θυμίζει έπαυλη υπάρχει και ένα ελικοδρόμιο.

Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον έξι υποθέσεις απάτης, με τους δράστες να πωλούν χρυσές λίρες που ποτέ δεν παραδίδονταν.

Απολογίες

Στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες:

Β.Γ.: «Αρνούμαι την κατηγορία και ότι αφορά στον πατέρα της υποψήφιας βουλευτού η συμφωνία που είχαμε κάνει αφορούσε χρηματοδότηση μας για ενίσχυση του προεκλογικού αγώνα της κόρης του και ήταν 200.000 ευρώ. Όλες οι υπόλοιπες συναλλαγές είναι νόμιμες και θα εξοφληθούν.»

Β. Α .: «Δεν έχω σχέση με απάτες ούτε με απειλές . Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποια στοιχεία με κατηγορείτε.

Δεν έχω εξαπατήσει κανέναν. Έχω δανειστει άτοκα μόνο το ποσό των 5.000 ευρώ.»

Βεβαρυμένο ποινικό παρελθόν

Συνολικά 78 φορές έχουν απασχολήσει την Αστυνομία τα τέσσερα μέλη της οικογένειας Ρομά.

Ο πρώτος έχει στο «βιογραφικό» του 25 δικογραφίες, ο δεύτερος 22, ο τρίτος 17 και ο τέταρτος 14, για αδικήματα όπως σύσταση συμμορίας, σωματικές βλάβες, κλοπές, απάτες, ενδοοικογενειακή βία και απειλές.

Οι κατηγορούμενοι σύμφωνα με τις αρχές εντόπιζαν τα θύματά τους και κατόπιν έδιναν την εντύπωση ότι είχαν μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Στα υποψήφια θύματά τους έλεγαν ότι έχουν μια πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία σε ρευστό και ότι πουλούσαν αναγκαστικά μεγάλες ποσότητες από χρυσές λίρες και άλλα πολύτιμα τιμαλφή, τα οποία ήταν μέρος της τεράστιας περιουσίας τους όπως έλεγαν. Παρουσίαζαν δε τις εν λόγω «συναλλαγές» τους ως πολύ μεγάλη ευκαιρία επειδή πουλούσαν τις «χρυσές» λίρες σε τιμή αρκετά χαμηλότερη από αυτή της αγοράς.

Ρεπορτάζ : Νίκος Νικολετάκης

ereportaz.gr