Απέτυχε η δωρεάν χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων στη Λάρισα – Ο Δήμος θα τα επαναφέρει με χρέωση

Σχεδόν άδειες έχουν μείνει πλέον οι περισσότερες βάσεις φόρτισης των ηλεκτρικών ποδηλάτων του Δήμου Λαρισαίων, μόλις δύο χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος δωρεάν κοινόχρηστων ποδηλάτων στην πόλη.

Από τα συνολικά 60 ηλεκτρικά ποδήλατα που είχαν διατεθεί στους πολίτες, τα περίπου 50 βρίσκονται σήμερα εκτός λειτουργίας, έχοντας υποστεί σημαντικές φθορές και βλάβες. Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα αποδίδονται από πλευράς δημοτικής αρχής, μεγάλο μέρος των ζημιών σχετίζεται με κακή χρήση, ενώ σημαντικό ποσοστό των χρηστών ήταν ανήλικοι, οι οποίοι – όπως σημειώνεται – αντιμετώπιζαν τα ποδήλατα περισσότερο ως μέσο ψυχαγωγίας παρά ως εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης μέσα στην πόλη.

Η εικόνα αυτή έχει οδηγήσει στο να παραμένουν άδειοι πολλοί από τους σταθμούς φόρτισης που είχαν εγκατασταθεί σε κεντρικά σημεία και συνοικίες της Λάρισας, προκαλώντας ερωτήματα για τη βιωσιμότητα και τη σωστή λειτουργία του εγχειρήματος.

Ο Δήμος Λαρισαίων προσανατολίζεται πλέον στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού για τη συντήρηση και επαναλειτουργία του συστήματος, με στόχο τα ηλεκτρικά ποδήλατα να επιστρέψουν σταδιακά στις πλατείες και στους σταθμούς φόρτισης. Ωστόσο, το νέο μοντέλο λειτουργίας αναμένεται να διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο.

Η χρήση τους δεν θα είναι πλέον δωρεάν, καθώς εξετάζεται η εφαρμογή συστήματος χρέωσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ προβλέπεται και προδέσμευση χρηματικού ποσού από τον χρήστη πριν από την ενοικίαση. Παράλληλα, σχεδιάζεται να τεθούν περιορισμοί ώστε να απαγορεύεται η χρήση των ποδηλάτων από ανήλικους.

Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές Αυγούστου του 2024, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να χρησιμοποιούν δωρεάν ηλεκτρικά ποδήλατα μέσω ειδικής εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο. Οι σταθμοί φόρτισης είχαν εγκατασταθεί σε οκτώ σημεία της Λάρισας: στην Κεντρική πλατεία, την πλατεία Ταχυδρομείου, το πάρκο Αλκαζάρ, την πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς, το «Πράσινο Σημείο» στην πλατεία Νεάπολης, την πλατεία Μαρίνου Αντύπα στο Αβέρωφ, την πλατεία Ευάγγελου Αβέρωφ Τοσίτσα στη Νέα Πολιτεία και το Πάρκο των Χρωμάτων στη συνοικία Χατζηχαλάρ.

Tάσος Πλέντζας kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Κώστα Γκιάστα, Ελευθερία)