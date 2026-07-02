Απίστευτο σκηνικό στην Αγιά. Κάτοικος παρουσιάστηκε στην Πυροσβεστική και παρέδωσε μια …χειροβομβίδα

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 64χρονος κάτοικος της Αγιάς, ο οποίος συνελήφθη για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, μετά τον εντοπισμό και την παράδοση μίας …χειροβομβίδας στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 64χρονος μετέβη χθες στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγιάς, όπου παρέδωσε μία χειροβομβίδα, υποστηρίζοντας αρχικά ότι την είχε εντοπίσει στον κήπο κατοικίας συγγενικού του προσώπου.

Ωστόσο, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, φέρεται να ανέφερε διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη χειροβομβίδα ενώ τακτοποιούσε έναν σάκο που βρισκόταν στην αποθήκη του.

Όπως φέρεται να εξήγησε, ο σάκος δεν του ανήκε, αλλά του είχε παραδοθεί για φύλαξη από γνωστό του πρόσωπο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι αγνοούσε το περιεχόμενό του και ότι μόλις αντιλήφθηκε πως υπήρχε μέσα χειροβομβίδα, την παρέδωσε άμεσα στις αρμόδιες αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr