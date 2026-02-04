Απαγόρευση των Social Media σε παιδιά κάτω των 15 ετών – Παπαστεργίου: Είμαστε έτοιμοι

Η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους έως 15 ετών θα απαγορευθεί σύντομα και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής», ήδη έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας και τo υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι έτοιμο να εφαρμόσει το μέτρο από την ημέρα που αυτό θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό. Υπενθυμίζεται ότι πρώτη η Αυστραλία νομοθέτησε για να περιοριστεί η πρόσβαση των εφήβων στα social media. Αντίστοιχα μέτρα έχουν υιοθετήσει ή σκέφτονται να εφαρμόσουν Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Δανία, Πορτογαλία και Γερμανία.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσες ανέφερε χθες χαρακτηριστικά: «Σήμερα, τα παιδιά μας εκτίθενται σε ένα χώρο που ποτέ δεν προοριζόταν να ανακαλύπτουν μόνα τους: ένα χώρο εθισμού, κακοποίησης, πορνογραφίας, χειριστικότητας και βίας. Δεν θα το δεχτούμε άλλο. Θα τα προστατεύσουμε από την ψηφιακή Αγρια Δύση», τόνισε.

To υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι έτοιμο να εφαρμόσει το μέτρο από την ημέρα που αυτό θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό, σύμφωνα με τον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου.

