Απεντάχθηκαν απο το Ταμείο Ανάκαμψης τα αρδευτικά έργα της Υπέρειας Λάρισας και των Ορφανών Καρδίτσας

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η απόφαση απένταξης δύο μεγάλων αρδευτικών έργων της Θεσσαλίας από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη να κάνει λόγο για «σοβαρή εξέλιξη» που αφήνει μετέωρο τον σχεδιασμό κρίσιμων υποδομών για τον θεσσαλικό κάμπο.

Πρόκειται για το έργο εκσυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Ταυρωπού στην Καρδίτσα, αλλά και για το αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Λάρισας – Ορφανών Καρδίτσας, δύο παρεμβάσεις που είχαν ενταχθεί στο εθνικό σχέδιο χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και παρουσιάζονταν ως έργα στρατηγικής σημασίας για τη διαχείριση των υδάτων και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής στη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα δύο έργα αφαιρούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το έργο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα αρδευτικά έργα της χώρας, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 131,7 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτική συμβολή από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36,6 εκατομμυρίων ευρώ. Προέβλεπε την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου και την κάλυψη περίπου 115.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης στην περιοχή της Καρδίτσας.

Αντίστοιχα, το αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας – Ορφανών, που αφορά περιοχές της Λάρισας και της Καρδίτσας, είχε συνολικό κόστος περίπου 79 εκατομμυρίων ευρώ και σχεδιαζόταν να αρδεύει περίπου 67.800 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων μέσω 11 αυτόνομων αρδευτικών συστημάτων και αξιοποίησης υφιστάμενων γεωτρήσεων.

Ο Βασίλης Κόκκαλης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι «για μήνες ακούγαμε υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη να μιλούν για έργα στρατηγικής σημασίας που θα έδιναν λύσεις στη λειψυδρία και θα στήριζαν τον θεσσαλικό κάμπο», ενώ πλέον –όπως σημειώνει– αποδεικνύεται ότι «πίσω από τα μεγάλα λόγια δεν υπήρχε εξασφαλισμένος σχεδιασμός».

Ο Λαρισαίος βουλευτής υπογραμμίζει ότι οι αγρότες της Θεσσαλίας βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τη λειψυδρία, την κλιματική κρίση και το αυξημένο κόστος παραγωγής, χαρακτηρίζοντας τα συγκεκριμένα έργα απαραίτητα για την επιβίωση της αγροτικής παραγωγής στον θεσσαλικό κάμπο.

Παράλληλα, ζητά από την κυβέρνηση να δώσει σαφείς εξηγήσεις για τους λόγους της απένταξης, αλλά και να αποσαφηνίσει αν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο χρηματοδότησης ώστε τα έργα να συνεχιστούν από άλλους πόρους.

Η εξέλιξη προκαλεί ήδη ανησυχία σε αγροτικούς και αυτοδιοικητικούς κύκλους της Θεσσαλίας, καθώς τα συγκεκριμένα έργα είχαν παρουσιαστεί ως βασικοί πυλώνες του νέου αρδευτικού σχεδιασμού για την περιοχή, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και των ακραίων καιρικών φαινομένων των τελευταίων ετών.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr