Απεργία ντελιβεράδων την Τσικνοπέμπτη στη Λάρισα – Χωρίς διανομές την μέρα της κρεατοφαγίας

Με απεργιακές κινητοποιήσεις υποδέχονται την Τσικνοπέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026, οι εργαζόμενοι του Σωματείου Ανεξάρτητων Διανομέων Λάρισας, στέλνοντας μήνυμα διαμαρτυρίας για τις συνθήκες εργασίας, τις αμοιβές και την ασφάλειά τους.

Η κινητοποίηση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται σε μία από τις πιο εμπορικές ημέρες του χρόνου για την εστίαση. Οι ντελιβεράδες επιλέγουν την Τσικνοπέμπτη για να αναδείξουν – όπως τονίζουν – τον «καθοριστικό αλλά συχνά υποτιμημένο ρόλο» τους στη λειτουργία της αγοράς εστίασης.



Τα βασικά αιτήματα



Οι εργαζόμενοι στον κλάδο διεκδικούν, μεταξύ άλλων:

-καλύτερες αμοιβές και σταθερές εργασιακές σχέσεις,

-πλήρη ασφάλιση και ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά,

-παροχή μέσων ατομικής προστασίας και συντήρηση οχημάτων,

-αναγνώριση εργατικού ατυχήματος σε περιπτώσεις τροχαίων κατά την εργασία.

Όπως αναφέρουν, παρά τη σημαντική αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες διανομής τα τελευταία χρόνια, πολλοί εργαζόμενοι συνεχίζουν να εργάζονται με επισφαλείς όρους, χαμηλά ημερομίσθια και χωρίς επαρκή προστασία.



Επιπτώσεις στην αγορά



Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία καταστημάτων εστίασης, ψητοπωλείων και εστιατορίων, στη Λάρισα τα οποία βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες διανομής, ιδιαίτερα την Τσικνοπέμπτη. Πολλοί επαγγελματίες καλούν τους πελάτες να προγραμματίσουν έγκαιρα τις αγορές τους ή να επιλέξουν παραλαβή από το κατάστημα.



Γ.Δ. kosmoslarissa.gr