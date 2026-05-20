Απογευματινά χειρουργεία με το σταγονόμετρο στο ΕΣΥ – Περιορισμένη η συμμετοχή

Δύο χρόνια και πλέον μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας απογευματινών χειρουργείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), οι επεμβάσεις εξακολουθούν να μην… τσουλάνε.

Ακόμη και τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία που προωθεί το Υπουργείο Υγείας για τη μείωση της μακράς λίστας για πρωινές επεμβάσεις στα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν την προσδοκώμενη απήχηση.

Όπως αναγράφει σε ανάρτηση που έκανε πριν από δύο ημέρες ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Άκης Σκέρτσος, με την οποία πραγματοποιεί απολογισμό του κυβερνητικού έργου, 19.799 πολίτες έχουν χειρουργηθεί δωρεάν σε απογευματινά χειρουργεία. Ο αριθμός θεωρείται μικρός εάν αναλογιστεί κανείς ότι το σύνολο των χειρουργείων που προσφέρονται δωρεάν (από το τέλος του 2024) είναι περί τις 37.000.

Σημειωτέον δε ότι το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και οι πόροι του λήγουν το καλοκαίρι, άρα κινδυνεύουν να μην πραγματοποιηθούν χιλιάδες επεμβάσεις.

Οι λόγοι που τα απογευματινά χειρουργεία, τόσο τα επί πληρωμή όσο και τα δωρεάν, δεν πήγαν όπως περίμενε το Υπουργείο Υγείας αφορούν τόσο στους επαγγελματίες υγείας και τους γιατρούς όσο και στους πολίτες. Σύμφωνα με πηγές από τα νοσοκομεία, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των δωρεάν χειρουργείων γίνεται μέσω voucher σε ιδιωτικές κλινικές.

Εάν ένας πολίτης έχει μπει σε λίστα χειρουργείου με τον γιατρό που τον παρακολουθεί και μια ημέρα τον καλέσουν να χειρουργηθεί άμεσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο με άλλο γιατρό, είναι πολύ πιθανό να αρνηθεί. Και αυτό καθώς επιθυμεί τον δικό του γιατρό για να αισθάνεται ασφάλεια.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από καταγγελίες, η λίστα αναμονής των χειρουργείων στο ΕΣΥ έχει μειωθεί… τεχνητά, αφού όποιος πολίτης αρνείται να χειρουργηθεί στον ιδιωτικό τομέα δωρεάν από άλλη ιατρική ομάδα σε σχέση με αυτή που τον παρακολουθεί φέρεται να αποδεσμεύεται από τη λίστα

Στο πεδίο των χειρουργείων που πραγματοποιούνται εντός των δημόσιων νοσοκομείων τις απογευματινές ώρες, ο λόγος που δεν «τραβάνε» είναι κυρίως η απροθυμία του ιατρικού και λοιπού προσωπικού. Τα ωράρια στο ΕΣΥ είναι εξαντλητικά για τους γιατρούς αλλά και τους υπόλοιπους υγειονομικούς, λόγω των κενών που υπάρχουν σε προσωπικό, με αποτέλεσμα να μην έχει κάποιος τη δυνατότητα να εργάζεται και απόγευμα. Έχοντας δουλέψει σερί ημερών, χωρίς ρεπό και χωρίς κάποιο μεγάλο οικονομικό δέλεαρ, όπως εμπιστεύονται γιατροί στο ygeiamou.

Σημειώνεται ότι η αμοιβή του χειρουργού για πολύ μικρή επέμβαση είναι περίπου 120 ευρώ και το ποσό ανεβαίνει όσο πιο δύσκολο είναι το χειρουργείο. Για τους αναισθησιολόγους οι αμοιβές για απογευματινό χειρουργείο εκτός ωραρίου ξεκινάνε από 90 ευρώ, ενώ το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό αμείβεται με 15 ευρώ ανά ώρα απασχόλησης πέρα του τακτικού ωραρίου.

Υπό τα παραπάνω, τα απογευματινά χειρουργεία δεν έχουν προσφέρει την απαιτούμενη «ανάσα» στο ΕΣΥ. Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, πως ο συνολικός αριθμός απογευματινών χειρουργείων που έχει κάνει κάθε ένα μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα αντιστοιχεί στον αριθμό πρωινών χειρουργείων που «βγάζει» σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, πάντως σε χθεσινή του συνέντευξη (Action24) χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις στα χειρουργεία ως «ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά προγράμματα που είχε το ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια». Όπως είπε, πριν από δύο χρόνια υπήρχαν αναμονές που ξεπερνούσαν τα 3 και 4 χρόνια, ενώ σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών βρίσκεται κάτω από τους 6 μήνες.

«Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται και επιτυγχάνει τον στόχο του, ενώ απομένουν πολύ λίγα ακόμη για να διορθωθούν τους επόμενους 3 μήνες», σημείωσε ο κ. Θεμιστοκλέους. Εξήγησε ότι η πρόοδος επιτεύχθηκε με αύξηση των πρωινών χειρουργείων, με δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία και με δωρεάν χειρουργεία στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν 50.000 περισσότερα χειρουργεία σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που απέδωσε, μεταξύ άλλων, στην πρόσληψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτών.

Mαρία – Νίκη Γεωργαντά (ygeiamou.gr)