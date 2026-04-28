Αποζημιώσεις: Πληρωμή 8 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλούς κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς 

Το ποσό των 22.757.594,65 ευρώ σε 849 δικαιούχους καταβλήθηκε σήμερα σε κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα τους θανατώθηκαν λόγω των ζωονόσων ευλογιά προβάτων και αφθώδους πυρετού.

Οι αποζημιώσεις αυτές αποτελούν την πρώτη φετινή πληρωμή από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Τα περισσότερα χρήματα καταβλήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία με το ποσό να φτάνει τα 9.291.862,75 ευρώ και ακολουθεί η Θεσσαλία με 8.061.654,60 ευρώ και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη με 3.961.430 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν ως εξής:

Τα παραπάνω ποσά καταβλήθηκαν απευθείας από το ΥΠΑΑΤ στους κτηνοτρόφους, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι Περιφέρειες.

Επισημαίνεται ότι η καταβολή αποζημιώσεων για την Δυτική Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαΐου.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στις 4 Απριλίου καταβλήθηκαν 4,4 εκ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα χρήματα θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός δύο εργάσιμων ημερών.