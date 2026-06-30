Αποκαταστάσεις ζημιών σε τρεις δήμους της Λάρισας – Χρηματοδότηση 1,56 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στη χρηματοδότηση έργων συνολικού προϋπολογισμού 11.210.000 €, με σκοπό την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από τις φυσικές καταστροφές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα DANIEL και ELIAS, καθώς και από μεταγενέστερα έντονα καιρικά συμβάντα, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τη χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης, ανακατασκευής και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των δημόσιων υποδομών στους παρακάτω Δήμους, σύμφωνα με την απόφαση κατανομής πόρων του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών 2026–2030:

Δήμος Αγιάς: 1.000.000 €

Δήμος Βόλου: 3.250.000 €

Δήμος Καρδίτσας: 1.000.000 €

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: 500.000 €

Δήμος Μετεώρων: 1.000.000 €

Δήμος Μουζακίου: 1.000.000 €

Δήμος Νοτίου Πηλίου: 700.000 €

Δήμος Πύλης: 1.000.000 €

Δήμος Σκοπέλου: 200.000 €

Δήμος Τεμπών: 60.000 €

Δήμος Τρικκαίων: 1.000.000 €

Δήμος Φαρσάλων: 500.000 €

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδοτούνται έργα αποκατάστασης του οδικού και αγροτικού οδικού δικτύου, γεφυρών τεχνικών έργων, τοιχίων αντιστήριξης, πρανών και δικτύων απορροής ομβρίων, καθώς και παρεμβάσεις σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης. Επιπλέον, περιλαμβάνονται εργασίες αποκατάστασης λιμενικών και παράκτιων υποδομών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων δημοτικού φωτισμού, καθαρισμοί ρεμάτων, αρδευτικών καναλιών, παραλιών και κοινόχρηστων χώρων, διαχείριση αποβλήτων που προέκυψαν από τις φυσικές καταστροφές, κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων, καθώς και η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση παρεμβάσεων για την αντιπλημμυρική προστασία και τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες κάθε Δήμου και αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας των βασικών υποδομών, στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των οικισμών και των παραγωγικών περιοχών, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, στη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και της τοπικής οικονομίας, καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των περιοχών έναντι μελλοντικών φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων. Η χρηματοδότηση θα συμβάλλει στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την αποκατάσταση και αναβάθμιση κρίσιμων δημόσιων υποδομών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κοινωνικής, χωρικής και οικονομικής συνοχής των τοπικών κοινωνιών. Μέσω της υλοποίησης των έργων δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή, βιώσιμη και ανθεκτική ανασυγκρότηση των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας.