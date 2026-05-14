Αποκτούν στέγη τα Πρότυπα σχολεία Λάρισας – Στα μέσα καλοκαιριού η έναρξη των εργασιών

Δημοπρατείται η ανέγερση νέου διδακτηρίου που έρχεται να καλύψει τις ανάγκες του Πρότυπου Γυμνασίου και Λυκείου Λάρισας.

Συγκεκριμένα, σε δημοπράτηση βγήκε το έργο «Μελέτη – Ανέγερση Κτιρίων Προτύπου Γυμνασίου και Λυκείου Λάρισας» που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Λάρισας.

Αναθέτουσα αρχή είναι η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Η εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 13,01 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 10,49 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2026 ενώ η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 10 Ιουλίου 2026.

Πρόκειται για έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ. Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ).

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 1.100 ημέρες (περίπου 37 μήνες) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η μελέτη – ανέγερση κτιρίων για το Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο Λάρισας.

