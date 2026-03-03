Απολογισμός Κουρέτα για τα κομβικά έργα του νομού Λάρισας και διαδραστική συζήτηση με εκπροσώπους φορέων

Με τη φράση «από τον σχεδιασμό στην καθημερινότητα του πολίτη», όπως σημειώνει το δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ξεκίνησε την ομιλία του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, παρουσιάζοντας τον απολογισμό της Περιφερειακής Αρχής για το 2025 για την Περιφερειακή Ενότητα

Λάρισας, στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του ξενοδοχείου Divani, ενώ την ολοκλήρωσε με την φιλοσοφία που διέπει την διοίκηση: «Δεν μας χαρακτηρίζει η ισχύς της αξίας μας, αλλά η αξία της ισχύος μας».

Η εκδήλωση απολογισμού του έργου για το 2025 ήταν διαδραστική, “καθώς μετά την

ομιλία του κ. Κουρέτα, ακολούθησε συζήτηση με επιφανή πρόσωπα και

εκπροσώπους φορέων που αντιπροσωπεύουν μεγάλο φάσμα της κοινωνίας.

Επρόκειτο για φορείς στους οποίους κατευθύνθηκαν χρηματοδοτήσεις της

Περιφέρειας για έργα και υποδομές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η σταθερότητα και

η εδραίωση της εμπιστοσύνης χαρακτηρίζει την σχέση της Περιφερειακής Αρχής με

τους πολίτες.



Δημ.Κουρέτας



Ο Δημ. Κουρέτας παρουσίασε την νέα σύγχρονη, «έξυπνη», και ανθρώπινη

Θεσσαλία, που αντανακλά στα δύσκολα τον καλύτερό της εαυτό και μπορεί και

μεταδίδει σε όλη την χώρα το μήνυμα της ανάπτυξης, με μοναδικό δόγμα που διέπει

όλες τις δράσεις και τις επιλογές, την ανθεκτικότητα σε κάθε κίνδυνο.

Στην Θεσσαλία υπάρχει πλέον διαθέσιμη επιχειρησιακή δύναμη σε 24ωρη ετοιμότητα

με μηχανήματα, προσωπικό και άμεση παρέμβαση πεδίου.

«Η διαχείριση της κρίσης πέρασε από “τηλεφωνική” σε επιχειρησιακή» σημείωσε και

επανέλαβε πως «η κόκκινη γραμμή ανθεκτικότητας σήμερα για τη Θεσσαλία είναι ο

Byron και οι επιπτώσεις που επέφερε».

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στο πρότυπο πανελλαδικά Κέντρο Πολιτικής Προστασίας και

στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας (με σταθμήμετρα, μετεωρολογικούς

σταθμούς κ.α.) και μίλησε για την σπουδαιότητα των φραγμάτων ανάσχεσης και τα

έργα αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής θωράκισης που έγιναν στη Θεσσαλία,

μετά την κακοκαιρία DANIEL. Για πρώτη φορά η Θεσσαλία απέκτησε σχέδιο αντιπλημμυρικής θωράκισης με αιχμή τον Πηνειό και έργα 50 εκατ. ευρώ, ενώ στις 4

περιφερειακές ενότητες υλοποιούνται και έχουν ολοκληρωθεί έργα αντιπλημμυρικής

προστασίας 116.2 εκατ. ευρώ. Για το 2026 προβλέπονται 39 εκατ. ευρώ. Για την

πολιτική προστασία σε όλους τους Δήμους δίνονται 43 οχήματα και μηχανήματα Π/Υ

12 εκατ. ευρώ και για τη στήριξη των πληγεισών περιοχών δόθηκαν 119,4 εκατ.

ευρώ. Παρουσίασε ακόμη τα έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, ύψους 121,4 εκατ.

ευρώ.

Ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της ευλογιάς, εστιάζοντας στη

δημιουργία του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου ελέγχου DNA, στους απολυμαντικούς

σταθμούς και στην πρόσληψη κτηνιάτρων, «τα οποία μας έφεραν ένα βήμα μπροστά

από την ασθένεια. Το Κτηνιατρικό εργαστήριο που χρηματοδοτούμε είναι το μόνο

στη χώρα που με τις εξετάσεις που πραγματοποίησε (περίπου 15.000/εβδομάδα,

3.000-3.500/ημέρα) επέτρεψε τις μετακινήσεις αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων για

σφαγή καλύπτοντας περίπου το 90% των αναγκών όλης της χώρας» τόνισε.

Ο Περιφερειάρχης έδωσε έμφαση στον πολιτισμό και στην κοινωνική διάχυση

εκατοντάδων εκδηλώσεων κάθε χρόνο και σε έργα πολιτιστικής κληρονομιάς και

Μουσείων, όπου διατέθηκαν περισσότερα από 45 εκατ. ευρώ. Η επένδυση στον

σύγχρονο πολιτισμό ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ, ενώ από τις Ολοκληρωμένες

Χωρικές Επεμβάσεις διατίθενται 20,6 εκατ. ευρώ.

Για τον τουρισμό υπήρξε συστηματική παρουσία της Θεσσαλίας σε εκθέσεις,

πλατφόρμες και δίκτυα πωλήσεων.

Η καθημερινότητα στις 4 Περιφερειακές Ενότητες για συγκοινωνιακά και υδραυλικά

έργα αντιμετωπίστηκε με 111 εκατ. ευρώ, για καθαρισμούς ποταμών δόθηκαν 70

εκατ. και για οδική ασφάλεια 80 εκατ. ευρώ.

Μεγάλο μέρος της παρουσίασης του Περιφερειάρχη αφορούσε στα έργα για την

υγεία και στην πρωτοβάθμια φροντίδα, με στόχο την ενίσχυση του Δημόσιου

Συστήματος Υγείας. Ο Δ. Κουρέτας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη νέα πτέρυγα του

ΓΝΛ, στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ και στην προμήθεια

ασθενοφόρων για δομές Π.Φ.Υ της 5ης ΥΠΕ. «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χτίζει

ανθεκτικό σύστημα υγείας: αναβαθμίζει κρίσιμες υποδομές, επιταχύνει διάγνωση,

ενισχύει τις διακομιδές και φέρνει υπηρεσίες πιο κοντά στον πολίτη μέσω ΠΦΥ»

σημείωσε.

Για την ανακουφιστική Δομή φροντίδας για τους καρκινοπαθείς τελευταίου σταδίου ο

κ. Κουρέτας ανέφερε: «Δημιουργούμε έναν μηχανισμό στήριξης που θα ενσωματώνει

τις ψυχολογικές, κοινωνικές και πνευματικές πτυχές της φροντίδας των ασθενών και

θα τους βοηθάει να παραμείνουν δραστήριοι. Περισσότεροι από το 95% ασθενών με

καρκίνο και άλλες χρόνιες ή προχωρημένες παθήσεις καρδιαγγειακά νοσήματα κι

άλλες σοβαρές ασθένειες θα μπορούσαν να λαμβάνουν Ανακουφιστική Φροντίδα στο

περιβάλλον του σπιτιού τους και μόνο γύρω στο 3,5% μπορεί να χρειασθούν ανά

πάσα στιγμή νοσηλεία σε εσωτερική δομή».

Τέλος για την κοινωνική μέριμνα, παρουσιάστηκαν χαρακτηριστικές δράσεις, όπως

είναι η στήριξη νέων γονέων με πακέτα βρεφικής φροντίδας, η ανεξάρτητη διαβίωση

ατόμων με αναπηρία και οι παρεμβάσεις για ισότιμη πρόσβαση ΑΜΕΑ, καθώς και το

σχέδιο ανέγερσης νέων κατοικιών στους δήμους ύψους 14 εκατ. ευρώ, μεταξύ αυτών

και της Λάρισας.

Τα έργα στην ΠΕ Λάρισας



Ο κ. Κουρέτας παρουσίασε ακόμη τα μεγάλα έργα που προγραμματίζονται στην ΠΕ

Λάρισας το 2026 και αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την εικόνα της περιοχής που

είναι τα εξής: Παράκαμψη Συκεώνα, οδικός άξονα Τεριψιθέα-Ραχούλα, κόμβος

Φαρσάλων, οδικά Λάρισας, δρόμος Αγριελιά, κατασκευή οδοποιίας Κιλελέρ, μελέτη

λιμνοδεξαμενής Τεμπών, Πρότυπο σχολείο Λάρισας, το αστυνομικό μέγαρο

Ελασσόνας, τα κολυμβητήρια Ελασσόνας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Μουσικό σχολείο

Λάρισας, Γηροκομείο Λάρισας, η νέα συνδετήρια πτέρυγα του ΓΝΛ, το κλειστό

γήπεδο μπάσκετ στη Λάρισα και στο Συκούριο, το Μουσείο Συναγωγής Λάρισας, η

εκκλησία στο Δαμάσι.



Μια «γροθιά» Περιφέρεια και κοινωνία



Ακολούθησε συζήτηση που συντόνιζε η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Μαρία

Γαλλιού, παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού

Βασίλη Σίμου και Εθελοντισμού και Πρόνοιας Ανδριάνας Κομήτσα, με

ωφελούμενους από τους τομείς της Υγείας, της Επιχειρηματικότητας και

Καινοτομίας, του Πολιτισμού, της Πολιτικής Προστασίας και της Κοινωνικής

Μέριμνας.

Στις εισηγήσεις τους οι Αντιπεριφερειάρχες τόνισαν πως η Θεσσαλία εισέρχεται σε

μια νέα φάση μετάβασης, όπου η διαχείριση κρίσεων εξελίσσεται σε ολοκληρωμένη

στρατηγική πρόληψης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας, ενώ δόθηκε έμφαση στις

νέες υποδομές, όπως το ΕΚΑΒ και το Γηροκομείο Λάρισας, τα κλειστά Γυμναστήρια

και Κολυμβητήρια, η έρευνα και η καινοτομία και το ισχυρό θεσσαλικό Brand Name

που αποτυπώνεται σε τουρισμό-πολιτισμό και αγροδιατροφή.

Αναλυτικότερα:

Για την αναγκαιότητα προμήθειας εξοπλισμού στην Πνευμονολογική Κλινική,

συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ μίλησε ο Διευθυντής της και ομότιμος

καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος

Γουργουλιάνης, δηλώνοντας πως «το βρογχολογικό εργαστήριο του ΠΓΝΛ καλύπτει

τις ανάγκες όχι μόνο της Θεσσαλίας αλλά μιας πολύ μεγαλύτερης περιοχής, από την

Άμφισσα μέχρι και την Κοζάνη, πραγματοποιώντας περί τις 20 έως και 30

βρογχοσκοπήσεις την εβδομάδα. Το συγκεκριμένο μηχάνημα, που λειτουργεί με

υπέρηχο, εντοπίζει περιφερικές βλάβες και αυξάνει τη διαγνωστική ικανότητα, είναι

από τα πρώτα που εγκαθίστανται σε νοσοκομείο της χώρας και σαφώς θα αποτελέσει

ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των γιατρών».

Στην σπουδαιότητα της προμήθειας εξοπλισμού για την Ορθοπεδική Κλινική του

ΠΓΝΛ αναφέρθηκε ο Διευθυντής της κ. Θεόφιλος Καραχάλιος μέσω

βιντεοσκοπημένου μηνύματος. «Ο συνολικός προϋπολογισμός των προμηθειών

ξεπερνά τις 950.000 ευρώ έρχεται να αναβαθμίσει την ορθοπεδική κλινική που είχε

τις ίδιες κλίνες και χειρουργικά εργαλεία στα 27 χρόνια λειτουργίας της και να δώσει

τη δυνατότητα εφαρμογής των σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών ελάχιστης

παρεμβατικότητας με τα νέα υπερσύγχρονα ακτινοσκοπικά μηχανήματα».

Ο πρόεδρος της ΠΟΜ ΑμεΑ Θεσσαλίας κ. Σ. Παϊκος αναφέρθηκε σε σημαντικά

προγράμματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που στηρίζουν τα άτομα με αναπηρία,

όπως το πρόγραμμα συμπερίληψης που στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση μαθητών με

αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον, 24,6 εκατ. ευρώ, στις υποδομές

προσβασιμότητας για άτομα με προβλήματα κινητικότητας και αισθητηριακές

αδυναμίες, με 500.000 ευρώ και σε άλλες δράσεις χρηματοδότησης των δομών.

Ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας έδωσε το στίγμα της σπουδαιότητας

προστασίας των υποδομών και της ανάδειξης των προϊόντων μιας περιοχής που

αποτελεί «σημαία» για τον πρωτογενή τομέα. Μίλησε για την οργάνωση και

λειτουργία του νέου, καινοτόμου Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας

της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τις χρηματοδοτήσεις και τις συνεχείς παρεμβάσεις της

Περιφέρειας στον καθαρισμό και τη διευθέτηση χειμάρρων, υδατορεμάτων και

ποταμών της περιοχής.

Για το Γηροκομείο το μέλος του Δ.Σ, ιατρός Σπύρος Γκολφινόπουλος χαιρέτησε την

μεγάλη χρηματοδότηση της Περιφέρειας για την ανέγερση των νέων πτερύγων και

την αναβάθμιση -σε δεύτερο χρόνο- του ήδη υπάρχοντος κτιρίου του Γηροκομείου,

δηλώνοντας: Είναι μια έμπρακτη απόδειξη σεβασμού, φροντίδας και ευγνωμοσύνης

προς τους ανθρώπους που μας μεγάλωσαν. Δεν αποτελεί απλώς ένα κατασκευαστικό

έργο, μια κατασκευαστική επέκταση, αλλά ουσιαστική επένδυση στην ανθρώπινη

αξιοπρέπεια.

Η καινοτομία στην αυθεντικότητα της φέτας που ξεκινά από τη Θεσσαλία, με την

έναρξη της Πράξης FoodFACT που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια αναλύθηκε

από την αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Μαλισσιόβα. Η ερευνητική ομάδα της με

την εξασφάλιση της χρηματοδότησης θα αναπτύξει καινοτόμα μοντέλα που

αξιοποιούν μεγάλο όγκο αναλυτικών δεδομένων για ταχεία και αξιόπιστη ανίχνευση

νοθείας. Για τον πρωτογενή τομέα, η διασφάλιση της αυθεντικότητας της φέτας

προστατεύει την αξία του πρόβειου και γίδινου γάλακτος και ενισχύει το εισόδημα

των κτηνοτρόφων.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Θωμάς Ρετσιάνης ευχαρίστησε την Περιφέρεια για την

ένταξη 5 προγραμμάτων του Δήμου Λαρισαίων στο Προσκήνιο Πολιτισμού, 3

υφιστάμενοι φεστιβαλικοί Θεσμοί προς αναβάθμιση και ενίσχυση ( Φεστιβάλ

Πηνειού, Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης, LAComicsFestival) και 2 νέοι, των

NΠΔΔ (Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο και Μουσείο Κατσίγρα). Στάθηκε στην

άψογη συνεργασία Περιφέρειας -Δήμου και στα υπόλοιπα προγράμματα που

υλοποιούνται στη Λάρισα, στη σύμπραξη (όλη τη χρονιά) σε δράσεις, εκδηλώσεις,

ειδικά σε εμβληματικά σημεία, όπως η Πινακοθήκη. Έκανε λόγο για

πολλαπλασιαστικό και όχι αθροιστικό αποτέλεσμα, για ουσιαστική και όχι

διεκπεραιωτική συνεργασία.

Να σημειωθεί ότι την έναρξη της εκδήλωσης απολογισμού έκανε η πρόεδρος του

Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας Χρύσα Τσαγανού, ενώ τον γενικό

συντονισμό είχε ο δημοσιογράφος Γιάννης Γιαννακόπουλος.