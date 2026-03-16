Απορρίφθηκε αίτημα του Animus για αναστολή και η Περιφέρεια σφραγίζει χώρους του Κέντρου Αποκατάστασης



Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας το οποίο απέρριψε αίτημα του Kέντρου Αποκατάστασης Animus για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, προχωράει στη σφράγιση συγκεκριμένων χώρων λειτουργίας του Animus, με βάση γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών Υγείας.

Ειδικότερα, με νεότερη απόφαση που υπογράφει ο κ. Κουρέτας αποφασίζεται «η σφράγιση του 1ου Χώρου Αυξημένης Φροντίδας δώδεκα (12) κλινών και του 2ου Χώρου Αυξημένης Φροντίδας επτά (7) κλινών, στο Υπόγειο του 2ου ΚΑΑ-ΚΝ (Κτίριο 3) του Κέντρου Αποθεραπείας –Αποκατάστασης Κλειστής και Ημερήσιας νοσηλείας «ANIMUS», της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΩΝΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΚΟΡΩΝΙΣ ΜΟΝ Α.Ε. , το οποίο βρίσκεται στο 8ο χλμ Ε.Ο Λαρίσης –Τρικάλων, το Σάββατο 21/03/2026 και ώρα 11:00 π.μ, κατόπιν της υπ’αρ. πρωτ. 59557/18-02-2026 Απόφασης Ανάκλησης Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας των ως άνω χώρων, οι οποίοι μετά την ως άνω απόφαση ανάκλησης στερούνται πλέον άδειας».

Επίσης, με την ίδια απόφαση, η Διοικητική Διευθύντρια του Κέντρου Αναστασία Καραγκιώζη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΩΝΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Αθανάσιος Νταβέλης, υποχρεούνται μέχρι την Παρασκευή 20/03/2026 να μεριμνήσουν για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών σε νόμιμα αδειοδοτημένα Κέντρα Αποθεραπείας- Αποκατάστασης ή άλλες νομίμως λειτουργούσες δομές Υγείας.

Επίσης, σημειώνεται, ότι μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία οι ανωτέρω θα πρέπει να φροντίσουν για τη λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, καθώς και για την παρουσία τους στο χώρο κατά την εν λόγω ημερομηνία (21-03-2026 και ώρα 11:00), διαφορετικά η σφράγιση θα γίνει χωρίς αυτούς».



