Απορρίφθηκε το αίτημα να σταλούν στο εξωτερικό δείγματα θυμάτων των Τεμπών

Υπέρ της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας αίρεται η διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Εισαγγελίας και δύο συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κακάρα (Ελευθερία), το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας κλήθηκε να εξετάσει τη διαφωνία των δύο πλευρών, με αφορμή και το αίτημα συγγενών, δείγματα από τις σορούς θυμάτων που θα ληφθούν κατά τις εκταφές να αποσταλούν σε εργαστήρια του εξωτερικού, προκειμένου να διενεργηθούν, μεταξύ άλλων, τοξικολογικές, ιστολογικές και βιοχημικές εξετάσεις.

Με δύο Βουλεύματα το Συμβούλιο αποφάσισε την άρση της διαφωνίας υπέρ της εισαγγελέως, απορρίπτοντας ουσιαστικά τα αιτήματα των συγγενών, τόσο για τα εργαστήρια του εξωτερικού όσο και για τον ρόλο του ιδιώτη τεχνικού συμβούλου στις εκταφές.

Οι ιδιώτες τεχνικοί σύμβουλοι επιτρέπεται να παρίστανται στην εκταφή, να παρακολουθήσουν και να διατυπώσουν παρατηρήσεις προς τον πραγματογνώμονα, χωρίς ωστόσο να προβούν οι ίδιοι σε καμία πράξη, μεταξύ των οποίων να κατέχουν ή να αποστείλουν δείγματα σε εργαστήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Οι δύο προσφεύγοντες περιλαμβάνονται μεταξύ των συνολικά 9 οικογενειών θυμάτων, οι οποίες ζήτησαν να γίνουν εκταφές των σορών προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα ως προς τα αίτια θανάτων των αγαπημένων τους προσώπων, ερωτήματα που σύμφωνα με τους αιτούντες δεν απαντήθηκαν από την κύρια ανάκριση που, επί δυόμισι χρόνια, διενήργησε ο εφέτης-ανακριτής.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κακάρα στην Ελευθερία)