Οι αγρότες αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα

«Oι αγρότες βλέπουν τη φάτσα του “Φραπέ” σε όλα τα Μέσα και εξοργίζονται. “Επειδή δεν μπορέσατε να τον μαζέψετε, τώρα εμείς δεν παίρνουμε τα χρήματά μας”, λένε, και δυστυχώς έχουν δίκιο». Όπως σημειώνει η Καθημερινή (Τάνια Γεωργιοπούλου) με αυτά τα λόγια κυβερνητικό στέλεχος, που έχει πολύ μεγάλη πείρα στον αγροτικό χώρο, εξηγεί τη μαζικότητα και την ένταση των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν την Κυριακή. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2.500 τρακτέρ έχουν παραταχθεί μέχρι σήμερα στον κόμβο της Νίκαιας στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στον Ε65 κοντά στην Καρδίτσα. Χθες αποκλείστηκε από τρακτέρ και ο κόμβος των Μαλγάρων, ενώ έως τις 5 Δεκεμβρίου αναμένεται οι κινητοποιήσεις να επεκταθούν με μπλόκα που θα στηθούν σε όλη τη χώρα. Οι αγρότες δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα, τονίζοντας ότι «το θέμα δεν είναι να μας δώσουν κάτι για να πάμε σπίτια μας, αλλά να καταλάβουν ποια είναι τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουν».

Οι φετινές κινητοποιήσεις δεν είναι οι κλασικές «επετειακές». Οι αγρότες προχώρησαν σε κλείσιμο της εθνικής οδού –η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτηρίους– πολύ νωρίς, με την έναρξη των κινητοποιήσεων την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, κάτι που έχει να συμβεί περισσότερο από μία δεκαετία, από το 2013 όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Εκτοτε πραγματοποιούσαν μόνο συμβολικούς αποκλεισμούς και σε συνεννόηση με την Αστυνομία. Το ότι δεν υπάρχουν κανάλια συνεννόησης με την Αστυνομία –για την ώρα τουλάχιστον– αποδεικνύουν τα επεισόδια της Κυριακής. Οταν αγρότες επιχείρησαν να κινηθούν προς την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων, σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια με τις δυνάμεις των ΜΑΤ, με χρήση χημικών και κρότου – λάμψης, τραυματισμούς και τελικά τρεις συλλήψεις. Χθες, μάλιστα, δεκάδες αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους τρεις συναδέλφους τους. Σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας από την ΕΛ.ΑΣ., η εντολή προς τις δυνάμεις της Αστυνομίας είναι να μη χρησιμοποιούν βία και να μην έρχονται σε αντιπαράθεση με διαδηλωτές. Να τους αφήνουν να διαδηλώνουν, αρκεί να μην κάνουν καταστροφές, να μην επιτίθενται αυτοί στους αστυνομικούς και να δίνουν τη δυνατότητα εναλλακτικών διαδρομών, ούτως ώστε να μη νεκρώσει η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας. Οι ίδιες πηγές, λένε, ότι υπάρχουν διαπραγματευτές της Αστυνομίας σε κάθε μπλόκο, ωστόσο παραδέχονται ότι παρατηρείται δυσκολία στην επικοινωνία.

Επίσης, η σύνθεση των μπλόκων έχει διακομματικό χαρακτήρα. Υπάρχει το «κόκκινο» μπλόκο της Καρδίτσας, ωστόσο στη Νίκαια και στον κόμβο των Μαλγάρων πολλοί αγρότες είναι «γαλάζιοι» ψηφοφόροι. Σε δύσκολη θέση βρίσκονται και «γαλάζιοι» αγροτοσυνδικαλιστές που θεωρούν ότι η κυβέρνηση τους άφησε εκτεθειμένους, ενώ και βουλευτές της κυβέρνησης παίρνουν αποστάσεις, ειδικά μετά τα επεισόδια της Κυριακής.

«Το τελικό έναυσμα για να βγουν τα τρακτέρ στους δρόμους ήταν ακριβώς αυτό που η κυβέρνηση θεωρούσε ότι θα σταματήσει τις κινητοποιήσεις: η καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης. Πολλοί δεν πήραν χρήματα, ενώ άλλοι έλαβαν ελάχιστα σε σχέση με αυτά που περίμεναν. Ενιωσαν λοιπόν ότι τους κοροϊδεύουν», συμπληρώνει το ίδιο κυβερνητικό στέλεχος. Ακόμη και η φράση «οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα» που επαναλαμβάνεται διαρκώς από πολλούς κυβερνητικούς αξιωματούχους τις τελευταίες ημέρες έχει μετατραπεί σε κόκκινο πανί. «Δηλαδή όποιος δεν πληρώθηκε, δεν είναι τίμιος; Αυτό εννοούν;», αναρωτιόταν αγρότης στο μπλόκο της Νίκαιας χθες. Ειδικότερα, φέτος καταβλήθηκαν με καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός μήνα 363 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, έναντι 476 εκατ. ευρώ πέρυσι. Πολλοί αγρότες είδαν ελάχιστα χρήματα στους λογαριασμούς τους, τα οποία λίγη ώρα αργότερα εξανεμίστηκαν.

kosmoslarissa.gr (Απο το ρεπορτάζ της Τάνιας Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή)