Αποχωρεί από το δημοτικό συμβούλιο Τυρνάβου και την τοπική αυτοδιοίκηση ο Αθανάσιος – Σάμερ Αμάρι

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής παράταξης στο δημοτικό συμβούλιο Τυρνάβου Αθανάσιος – Σάμερ Αμάρι γνωστοποίησε πως δεν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος στις επόμενες εκλογές και ότι αποχωρεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφασή του σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς πολιτικής διαδρομής που ξεκίνησε το 2010 και αφήνει έντονο αποτύπωμα στα τοπικά δρώμενα.

Η ανακοίνωση

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Υπάρχουν αποφάσεις που δεν λαμβάνονται εύκολα αλλά, όταν ωριμάσουν μέσα μας, γίνονται αναγκαίες. Με αίσθημα ευθύνης, λοιπόν, και σεβασμό απέναντι σε όλους εσάς, τους δημότες του Δήμου Τυρνάβου, που με στηρίζετε και με εκλέγετε – από το 2010 – στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανακοινώνω σήμερα ότι δε θα είμαι υποψήφιος Δήμαρχος Τυρνάβου στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και ότι στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο θα παραιτηθώ από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου και φυσικά από επικεφαλής της παράταξης «Η Πόλη που Θέλουμε».

Θέλω, πρώτα απ’ όλα, να σας εκφράσω την ειλικρινή και βαθιά μου ευγνωμοσύνη, όπως και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους μου στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Όλα αυτά τα χρόνια που διανύσαμε μαζί, χτίζοντας την παράταξη, διαμορφώνοντας όραμα για τον Τύρναβο, αγωνιζόμενοι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, αποτελούν μία μοναδική εμπειρία ζωής για μένα. Κάθε συνάντηση, κάθε συζήτηση, κάθε προσπάθεια με γέμισε με αισιοδοξία και πίστη στη δύναμη της συλλογικής μας δράσης.

Οι τελευταίες δημοτικές εκλογές ήταν μια σημαδιακή στιγμή. Βγήκαμε στον εκλογικό αγώνα με τόλμη, με σαφές πρόγραμμα και με ανθρώπους που πίστεψαν αληθινά στο κοινό μας όραμα.

Το αποτέλεσμα αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης που χιλιάδες συμπολίτες έδειξαν στις ιδέες και τις αξίες μας. Για αυτό και μόνο αξίζει να είμαστε υπερήφανοι.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους μας για την αφοσίωση και το ήθος με το οποίο στάθηκαν στα καθήκοντά τους. Η παρουσία τους υπήρξε εποικοδομητική, υπεύθυνη και αξιόπιστη. Ευχαριστώ επίσης κάθε μέλος, κάθε υποστηρικτή ή εθελοντή που αφιέρωσε χρόνο και ενέργεια για να στηρίξει την παράταξή μας. Ευχαριστώ και τους υπαλλήλους του Δήμου για την άριστη συνεργασία μας, όλα αυτά τα χρόνια των θητειών μου στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφασή μου να αποχωρήσω δεν πηγάζει από απογοήτευση ούτε από αποστροφή για τα κοινά. Έφθασε όμως το πλήρωμα του χρόνου. Αισθάνομαι πλέον ότι ο καλύτερος τρόπος να υπηρετήσω την παράταξη και τον Δήμο είναι να αφήσω ελεύθερο το δρόμο, ώστε να αναδειχθεί η επόμενη ηγεσία που θα οδηγήσει την «Πόλη που Θέλουμε» σε νέους αγώνες.

Παρακαλώ τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία επιλογής νέου επικεφαλής της παράταξης για το Δημοτικό Συμβούλιο, με ενότητα και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Τα θεμέλια είναι γερά, η αξιοπιστία μας στους πολίτες είναι ανέπαφη και οι προοπτικές είναι δεδομένες. Χρειάζεται τώρα κοινή βούληση και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους μας.

Θα παραμείνω δίπλα σε όλους σας ως φίλος, ως συμπολίτης και ως κάποιος που αγαπά βαθιά τον Δήμο Τυρνάβου και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για το καλό του τόπου μας.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλα.

Με εκτίμηση και αγάπηΑθανάσιος – Σάμερ