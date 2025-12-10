Αποχώρησαν αγρότες και αλιείς απο το λιμάνι του Βόλου

Αποχωρούν οι αγρότες από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου, μετά από εισαγγελική παρέμβαση ενώ απεγκλωβίστηκαν και οι νταλίκες που περίμεναν να μπουν.

Οι αγρότες μετά από περίπου δύο ώρες «απελευθέρωσαν» το εμπορικό λιμάνι της πόλης ενώ προηγήθηκε και εισαγγελική παρέμβαση.



Το λιμάνι του Βόλου ήταν αποκλεισμένο από αγρότες και κτηνοτρόφους από τη στεριά, ενώ ψαράδες το είχαν μπλοκάρει μέσω θαλάσσης ως ένδειξη συμπαράστασης.

Οι αγρότες διέσχισαν τον Βόλο με τα τρακτέρ τους μέχρι να φτάσουν στο λιμάνι όπου προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό.