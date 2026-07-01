Αποχώρησε από το ΠαΣοΚ ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γρηγόρης Γκουντόπουλος και οδεύει προς την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε χθες ο γεωπόνος, Περιφερειακός Σύμβουλος και Διευθύνων Σύμβουλος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Θεσσαλίας Γρηγόρης Γκουντόπουλος αφήνοντας ανοιχτή την προοπρική να πάει στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα καθώς σημειώνει με νόημα πως “επιλέγω να κάνω ένα νέο πολιτικό βήμα…

Στη δήλωσή του αναφέρει τα εξής: “Η πολιτική έχει αξία όταν συνομιλεί με την κοινωνία. Όταν ακούει τις αγωνίες της, όταν δίνει χώρο στους ανθρώπους της παραγωγής, της εργασίας, της αυτοδιοίκησης, της νέας γενιάς και της περιφέρειας. Όταν δεν εξαντλείται σε μηχανισμούς και εσωτερικές ισορροπίες, αλλά μετατρέπεται σε πράξη ευθύνης, συμμετοχής, προσφοράς και αλλαγής.

Υπάρχουν στιγμές στην πολιτική διαδρομή κάθε ανθρώπου όπου η ευθύνη απέναντι στην προσωπική του ιστορία, στις αξίες που υπηρέτησε και στην κοινωνία που τον εμπιστεύθηκε, τον καλεί να λάβει αποφάσεις με καθαρότητα, σεβασμό και εσωτερική συνέπεια.

Με αυτό το αίσθημα ευθύνης, και ύστερα από μια μακρά πορεία συμμετοχής, αγώνων και προσφοράς στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ανακοινώνω την απόφασή μου να αποχωρήσω από το κόμμα και από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Λάρισας, στην οποία υπηρέτησα ως εκλεγμένο μέλος.

Η απόφαση αυτή δεν είναι ούτε εύκολη ούτε συγκυριακή. Δεν αποτελεί πράξη ρήξης με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ούτε άρνηση της ιστορικής προσφοράς της Δημοκρατικής Παράταξης. Αντίθετα, πηγάζει από τον σεβασμό μου προς αυτόν τον κόσμο. Προς τους ανθρώπους που πίστεψαν, αγωνίστηκαν, στήριξαν, δημιούργησαν και κράτησαν ζωντανές τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατικής συμμετοχής, της προόδου και της αλληλεγγύης.

Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε για μένα χώρος πολιτικής διαμόρφωσης, αξιών, κοινωνικών αγώνων και δημοκρατικής έκφρασης. Υπηρέτησα τον χώρο πάντοτε μέσα από διαδικασίες βάσης, πάντοτε εκλεγμένος και ποτέ διορισμένος. Διετέλεσα συντονιστής της Τοπικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Επαρχίας Φαρσάλων, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Λάρισας και στάθηκα διαχρονικά παρών στους αγώνες της παράταξης, στην αυτοδιοίκηση, στην κοινωνία και στον δημόσιο διάλογο.

Δεν αποχωρώ από τις αξίες που υπηρέτησα. Παραμένω βαθιά προσηλωμένος στην κοινωνική δικαιοσύνη, στη δημοκρατική συμμετοχή, στην αξιοπρέπεια, στην ισότητα, στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στην ανάγκη για μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή.

Αποχωρώ γιατί πιστεύω ότι σήμερα οι αξίες αυτές χρειάζονται μια νέα, ανοιχτή, πλατιά και κοινωνικά γειωμένη έκφραση. Μια έκφραση που θα συνομιλήσει ξανά με τους πολίτες, θα ενώσει δυνάμεις, θα ξεπεράσει κλειστές λογικές και θα δώσει πραγματικό περιεχόμενο στην έννοια της προοδευτικής διακυβέρνησης.

Πιστεύω βαθιά ότι ο μεγάλος προοδευτικός χώρος του τόπου χρειάζεται να ξανασυνομιλήσει με την κοινωνία από την αρχή. Να ακούσει τους ανθρώπους της εργασίας, της παραγωγής, της υπαίθρου, της αυτοδιοίκησης, της νέας γενιάς και της δημιουργίας. Να αναζητήσει νέες μορφές συμμετοχής, σύνθεσης και πολιτικής έκφρασης. Να διαμορφώσει έναν ευρύτερο, βαθύτερο και πιο ειλικρινή πολιτικό διάλογο, όχι μόνο ανάμεσα σε κόμματα και ηγεσίες, αλλά κυρίως με την ίδια την κοινωνία.

Η πολιτική μου διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τόπο μου, τα Φάρσαλα, τη Λάρισα και τη Θεσσαλία. Ως Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας, ως γεωπόνος, ως άνθρωπος της παραγωγής και ως Διευθύνων Σύμβουλος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πιστεύω ότι η πολιτική οφείλει να δίνει πρακτικές απαντήσεις: στον αγρότη, στον επαγγελματία, στον νέο επιστήμονα, στον μικρομεσαίο, στον άνθρωπο της περιφέρειας που ζητά ίσες ευκαιρίες, σοβαρή εκπροσώπηση και προοπτική στον τόπο του.

Προέρχομαι από μια αυτοδιοικητική οικογένεια με βαθιές ρίζες στη Δημοκρατική Παράταξη, που υπηρέτησε διαχρονικά τους θεσμούς, την τοπική κοινωνία και τον άνθρωπο με ανιδιοτέλεια, ήθος και αίσθημα προσφοράς, από κάθε μετερίζι στο οποίο βρέθηκε.

Κουβαλώ αυτή την παρακαταθήκη με σεβασμό και ευθύνη. Μια ευθύνη που μου κληροδότησε ο αείμνηστος Αχιλλέας Γκουντόπουλος, ο πατέρας μου, ο οποίος υπηρέτησε την Επαρχία Φαρσάλων ως δήμαρχος, αφήνοντας πίσω του έργο, κοινωνικό αποτύπωμα και μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Για μένα, αυτή η διαδρομή δεν αποτελεί τίτλο ή προνόμιο. Αποτελεί ευθύνη συνέχειας, προσφοράς και συνέπειας απέναντι στον τόπο μου και στους ανθρώπους του.

Η Θεσσαλία, μετά τις μεγάλες δοκιμασίες των τελευταίων ετών, χρειάζεται σχέδιο, γνώση, τόλμη και ανθρώπους που γνωρίζουν την παραγωγή, την αγροδιατροφή, την επιχειρηματικότητα, την αυτοδιοίκηση και την πραγματική οικονομία. Χρειάζεται μια νέα προοδευτική πρόταση που θα μπορεί να συνθέσει, να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει κοινωνικές δυνάμεις πέρα από παλιές βεβαιότητες και κλειστές κομματικές περιχαρακώσεις.

Σέβομαι βαθιά τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Σέβομαι τα στελέχη, τα μέλη και τους αγωνιστές που έδωσαν και δίνουν καθημερινά μάχες με ανιδιοτέλεια, ήθος και πίστη στη δημοκρατική παράδοση του τόπου. Με πολλούς από αυτούς με συνδέουν σχέσεις εκτίμησης, κοινής πορείας, προσωπικής φιλίας και πολιτικού σεβασμού. Η απόφασή μου δεν ακυρώνει τίποτα από όλα αυτά.

Σήμερα επιλέγω να κάνω ένα νέο πολιτικό βήμα. Με σεβασμό στο παρελθόν, αλλά χωρίς να μένω εγκλωβισμένος σε αυτό. Με πίστη στις ίδιες αξίες, αλλά με την πεποίθηση ότι χρειάζονται νέοι δρόμοι, νέες συνθέσεις και ένας πιο βαθύς πολιτικός διάλογος με την κοινωνία.

Ένα βήμα μπροστά, σε μια μεγάλη, ανοιχτή, δημοκρατική και προοδευτική προσπάθεια που μπορεί να αγκαλιάσει ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις και να εκφράσει την ανάγκη για κοινωνική αλλαγή, πολιτική ανανέωση και ουσιαστική εκπροσώπηση της περιφέρειας, της παραγωγής και των ανθρώπων της.

Αποχωρώ με αξιοπρέπεια, χωρίς πικρία και χωρίς μηδενισμό.

Κρατώ όσα με διαμόρφωσαν. Τιμώ όσους πορευτήκαμε μαζί. Σέβομαι την ιστορία της Δημοκρατικής Παράταξης και τους ανθρώπους της. Συνεχίζω, όμως, να υπηρετώ τον τόπο μου, τη Θεσσαλία, την παραγωγή και τους πολίτες με την ίδια συνέπεια, την ίδια πίστη και την ίδια αίσθηση καθήκοντος.

Η πολιτική για μένα δεν ήταν ποτέ υπόθεση μηχανισμών. Ήταν και παραμένει υπόθεση κοινωνίας, εμπιστοσύνης, ευθύνης και προσφοράς.”

kosmoslarissa.gr